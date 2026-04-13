«Мы же видим, какое количество информации идет от руководителей западных стран, которые хотят выступать апологетами мира, даже [основали] комитет спасения мира. Где он сейчас? Ничего не работает, сейчас все идет к увеличению напряженности, против которой выступает руководство нашей страны, которая призывает к действительно реальным переговорам. В то же самое время террористический [киевский] режим надевает на себя ореол миротворца и предлагает свои услуги по борьбе с беспилотными системами [в Иране]», — сказал Сальдо.
Он добавил, что Украина применяет беспилотные системы для атак на мирных жителей России, но пытается создать для мировой общественности образ борца с угрозой БПЛА. Сальдо сравнил такие действия с пустыми словами уличного хулигана — Владимир Зеленский сулит богатства или угрожает, надеясь, что его блеф сработает. «Президент Соединенных Штатов [Дональд Трамп] четко дал понять, что им такая помощь нужна в последнюю очередь. Тем не менее Зеленский продолжает вояжировать, с ним разговаривают. Как к нему относятся — другой вопрос, но тем не менее активность у него высокая», — отметил губернатор.
После начала конфликта на Ближнем Востоке в Киеве неоднократно выражали обеспокоенность тем, что внимание союзников переключается на другой регион, а также что из-за боевых действий там западные партнеры сократят поставки вооружений украинской армии. Зеленский пытался предлагать союзникам «помощь украинских экспертов» по противодействию беспилотникам в обмен на ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot. Однако Трамп заявил, что США не нуждаются в чьей-либо помощи, включая Украину, для защиты от иранских беспилотников на Ближнем Востоке. Он также выразил удивление нежеланием Зеленского идти на сделку по урегулированию конфликта на Украине.