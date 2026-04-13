Дмитриев предрек ускорение распада ЕС после победы оппозиции в Венгрии

Победа оппозиционной партии «Тиса» на парламентских выборах в Венгрии лишь ускорит распад Евросоюза. Об этом спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X.
«Это только ускорит распад ЕС. Проверьте, прав ли я, через четыре месяца», — написал Дмитриев, комментируя публикацию о результатах выборов.
Партия «Тиса» завоевала конституционное большинство в парламенте Венгрии по итогам выборов. После обработки 97,74% голосов «Тиса» получила 138 мест, партия ФИДЕС премьера Виктора Орбана — 55, «Наша страна» — 6.
Орбан занимал пост премьер-министра Венгрии с 2010 года.
Ранее Дмитриев назвал Орбана «одним из немногих голосов мудрости и здравого смысла в Европе». По его словам, венгерский премьер понимает всю серьезность надвигающегося энергетического и экономического кризиса и знает, что нужно сделать, чтобы минимизировать ущерб.
Дмитриев подчеркнул, что Европе нужно прислушаться к своим «немногим голосам разума».
