Зеленскому посоветовали не радоваться победе Мадьяра в Венгрии

Киеву не стоит безоговорочно радоваться победе оппозиционной партии «Тиса» на выборах в Венгрии. Об этом пишет Politico.
Издание отмечает, что новый премьер-министр Петер Мадьяр намерен поддерживать хорошие отношения с Брюсселем и, вероятно, разблокирует кредит для Украины на 90 миллиардов евро. Однако по другим ключевым вопросам он занимает жёсткую позицию.
«Для Зеленского это горько-сладкая победа», — говорится в публикации.
Мадьяр выступает против поставок венгерского оружия и денег Киеву, а также против ускоренного вступления Украины в Евросоюз. Вопрос евроинтеграции он пообещал вынести на референдум. Учитывая сильные антиукраинские настроения в венгерском обществе, это фактически затянет процесс на неопределённый срок.
Накануне в Венгрии прошли парламентские выборы. После обработки 98,9 процента голосов оппозиционная партия «Тиса» получает 138 мест из 199. Виктор Орбан признал поражение и заявил, что его партия ФИДЕС продолжит служить стране даже в оппозиции.
