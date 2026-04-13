Зеленскому посоветовали не радоваться победе Мадьяра в Венгрии

Киеву не стоит безоговорочно радоваться победе оппозиционной партии «Тиса» на выборах в Венгрии.

Киеву не стоит безоговорочно радоваться победе оппозиционной партии «Тиса» на выборах в Венгрии. Об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что новый премьер-министр Петер Мадьяр намерен поддерживать хорошие отношения с Брюсселем и, вероятно, разблокирует кредит для Украины на 90 миллиардов евро. Однако по другим ключевым вопросам он занимает жёсткую позицию.

«Для Зеленского это горько-сладкая победа», — говорится в публикации.

Мадьяр выступает против поставок венгерского оружия и денег Киеву, а также против ускоренного вступления Украины в Евросоюз. Вопрос евроинтеграции он пообещал вынести на референдум. Учитывая сильные антиукраинские настроения в венгерском обществе, это фактически затянет процесс на неопределённый срок.

Накануне в Венгрии прошли парламентские выборы. После обработки 98,9 процента голосов оппозиционная партия «Тиса» получает 138 мест из 199. Виктор Орбан признал поражение и заявил, что его партия ФИДЕС продолжит служить стране даже в оппозиции.

