Над Россией сбили за ночь 33 беспилотника

Средства ПВО перехватили 33 беспилотника самолетного типа над территорией российских регионов в период с 24:00 мск 12 апреля до 7:00 мск 13 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в мессенджере Max.
Беспилотники сбили над Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областями и Крымом.
Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в Неклиновском районе региона в ночь на 13 апреля уничтожили несколько дронов.
Ночью в четырех российских аэропортах ограничили полеты: в Нижнем Новгороде, Пскове, Пензе и Саратове. В Пензенской области также объявили беспилотную опасность и ввели план «Ковер».
Вечером 9 апреля президент России объявил пасхальное перемирие. Оно началось в 16:00 мск 11 апреля, его срок истек в 24:00 мск 12 апреля.
Утром 12 апреля Минообороны заявило, что подразделения ВСУ нарушали режим перемирия. По данным ведомства, это случилось 1971 раз в период с 16:00 мск 11 апреля до 8:00 мск 12 апреля.
