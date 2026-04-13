Над Россией сбили за ночь 33 беспилотника

Средства ПВО перехватили 33 беспилотника самолетного типа над территорией российских регионов в период с 24:00 мск 12 апреля до 7:00 мск 13 апреля.

Источник: РБК

Средства ПВО перехватили 33 беспилотника самолетного типа над территорией российских регионов в период с 24:00 мск 12 апреля до 7:00 мск 13 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в мессенджере Max.

Беспилотники сбили над Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областями и Крымом.

Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в Неклиновском районе региона в ночь на 13 апреля уничтожили несколько дронов.

Ночью в четырех российских аэропортах ограничили полеты: в Нижнем Новгороде, Пскове, Пензе и Саратове. В Пензенской области также объявили беспилотную опасность и ввели план «Ковер».

Вечером 9 апреля президент России объявил пасхальное перемирие. Оно началось в 16:00 мск 11 апреля, его срок истек в 24:00 мск 12 апреля.

Утром 12 апреля Минообороны заявило, что подразделения ВСУ нарушали режим перемирия. По данным ведомства, это случилось 1971 раз в период с 16:00 мск 11 апреля до 8:00 мск 12 апреля.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше