В Венгрии огласили результаты подсчета 98,9% голосов

Государственное собрание Венгрии избирается по смешанной системе: 106 мест распределяются в одномандатных округах по мажоритарному принципу (то есть для победы достаточно относительного большинства голосов), 93 — по партийным спискам в общенациональном округе по пропорциональной системе с применением метода д’Ондта. Проходной барьер: 5% для партий, 10% — для коалиций из двух партий, 15% — для объединений из трех и более партий.