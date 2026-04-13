В Венгрии огласили результаты подсчета 98,9% голосов

«Тиса» получает 138 мест в парламенте, что дает ей конституционное большинство, а Правящий альянс ФИДЕС-ХДНП — только 55 мест. Еще шесть мест достаются партии «Наша страна».

Источник: РБК

Оппозиционная партия «Тиса» набирает 53,07% голосов и 138 мест в парламенте Венгрии, следует из предварительных результатов подсчета, передает Telex. Обработаны 98,9% бюллетеней.

Правящий альянс ФИДЕС-ХДНП получает 55 мест (38,43%), «Наша страна» — 6 (5,83%).

Государственное собрание Венгрии избирается по смешанной системе: 106 мест распределяются в одномандатных округах по мажоритарному принципу (то есть для победы достаточно относительного большинства голосов), 93 — по партийным спискам в общенациональном округе по пропорциональной системе с применением метода д’Ондта. Проходной барьер: 5% для партий, 10% — для коалиций из двух партий, 15% — для объединений из трех и более партий.

Венгерский премьер Виктор Орбан признал поражение и пообещал «не сдаваться».

Партия «Тиса» завоевала конституционное большинство в парламенте Венгрии по итогам выборов. Орбан, который занимал пост премьера с 2010 года, должен будет оставить должность.

Лидер «Тисы» Петер Мадьяр призвал Орбана не принимать решений, которые бы могли помешать дальнейшей деятельности партии. По его словам, премьер поздравил «Тису» с победой. Поздравления также направили президент Франции и канцлер Германии, а также глава Еврокомиссии и премьер-министр Великобритании.

Победа «Тисы» на парламентских выборах в Венгрии лишь ускорит распад Евросоюза, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Замглавы словацкой правящей партии Smer Любош Блаха назвал исход парламентских выборов в Венгрии «черным днем» для страны и всей Европы.

