Пушков заявил о «поражении» Трампа после завершения выборов в Венгрии

Председатель Комиссии Совета Федерации ФС РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что результаты парламентских выборов в Венгрии можно трактовать как политическое поражение президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил, комментируя итоги голосования.
По оценке сенатора, смена власти в стране произошла на фоне противостояния между США и Евросоюзом. Он отметил, что победа сил, ориентированных на ЕС, усиливает дистанцию между Европой и Вашингтоном. В этой связи Пушков сделал вывод о фактическом расколе Запада на два центра — США и Евросоюз.
Сенатор также указал, что на исход выборов мог повлиять визит в Венгрию вице-президента США Джей Ди Вэнса, поскольку, по его мнению, американский лидер не пользуется поддержкой в Европе.
Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля. Победу одержала оппозиционная партия «Тиса» под руководством Петера Мадьяра. Действующий премьер-министр страны Виктор Орбан признал поражение.
Ряд политиков и общественных деятелей дали собственные оценки итогам голосования. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что результаты выборов могут ускорить кризис внутри Евросоюза.
Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага назвал победу оппозиции негативным событием для Европы и выразил опасения по поводу усиления политики Брюсселя. По его словам, это может привести к изменению внешнеполитического курса Венгрии.
Предприниматель Джордж Сорос, в свою очередь, заявил, что победа оппозиции означает возвращение страны под контроль ее граждан. На это отреагировал Илон Маск, который связал итоги голосования с влиянием структур, ассоциируемых с инвестором.
Немецкий политолог Александр Рар допустил, что после смены власти Венгрия может усилить поддержку Украины и отказаться от прежней линии, включавшей блокирование отдельных решений ЕС. Он также отметил, что это может повлиять на баланс сил внутри объединения.
Петер Мадьяр ранее заявлял, что при его правительстве Будапешт сохранит диалог с Москвой, однако не будет выстраивать союзнические отношения. При этом он подчеркнул, что новая власть намерена ориентироваться прежде всего на внутренние интересы страны.
