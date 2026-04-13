СК возбудил дело против журналистки Марианны Беленькой

Следователи возбудили уголовное дело в отношении журналистки Марианны Беленькой (признана иностранным агентом в России) по уклонению от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1). Об этом сообщила пресс-служба ГУ СК по Москве.
«По версии следствия, в нарушение порядка деятельности иностранного агента, предусмотренного федеральным законом “О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием”, она не представила в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством», —говорится в сообщении.
Следственный комитет рассматривает вопрос об объявлении Марианны Беленькой в розыск.
Беленькую внесли в реестр иноагентов около двух лет назад, 15 марта 2024-го. Тогда Минюст указал, что журналистка «распространяла недостоверную информацию» о решениях и политике властей и проживает за границей.
16 мая прошлого года Таганский райсуд признал Беленькую виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 Кодекса административных правонарушений (нарушение порядка деятельности иностранного агента).
Беленькая с 2018-го по январь 2024 года работала в «Коммерсанте» обозревателем отдела внешней политики, затем стала корреспондентом по вопросам Ближнего Востока «Первого радио» в Израиле.
