Президент крупной азиатской страны вылетел в Россию для встречи с Путиным

Президент Индонезии Прабово Субианто вылетел в Россию, где запланированы его переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщил секретарь индонезийского правительства Тедди Индра Виджая, которого цитирует jakartaglobe.

Президент Индонезии Прабово Субианто вылетел в Россию, где запланированы его переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщил секретарь индонезийского правительства Тедди Индра Виджая, которого цитирует jakartaglobe.id.

Лидеры двух стран, как говорится в публикации, обсудят вопросы, касающиеся энергетической безопасности. Также сообщается, что Индонезия продолжит сотрудничать с РФ в сфере поставок энергоносителей.

Другой важной темой станет эскалация ближневосточного конфликта.

О готовящейся встрече сообщали пресс-служба Кремля и секретариат правительства Индонезии. Как уточнялось, президенты встретятся во второй половине дня, а их беседа будет «иметь решающее значение в условиях постоянно меняющейся глобальной обстановки».

Читайте материал «В графике Путина запланированы международные контакты».

