В посольстве России напомнили о напряженной ситуации на Ближнем Востоке

Напряженная обстановка на Ближнем Востоке требует усиления мер безопасности российских дипломатических учреждений в странах региона, заявили «РИА Новости» в посольстве России в Турции.
В диппредставительстве отметили, что ситуация в регионе остается крайне сложной. Периодически происходит резкое обострение — как это было в секторе Газа, Ливане и зоне Персидского залива.
В конце февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Позднее американский президент Дональд Трамп заявил, что таким образом Вашингтон предотвратил ядерную, а впоследствии и Третью мировую войну. По его словам, если бы США не атаковали Иран, то в течение месяца у страны появилось бы ядерное оружие, которым она ударила бы по Израилю и другим странам Ближнего Востока.
В ночь на 8 апреля Иран и США объявили перемирие на две недели. Иран тогда заявил, что США согласились с десятком требований Тегерана. Президент США называл их рабочей основой для переговоров.
Однако после договора о перемирии стороны начали фиксировать нарушение его условий. Тремя ключевыми нарушениями прекращения огня спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф назвал агрессию Израиля против Ливана, нарушение воздушного пространства Ирана и отрицание права на обогащение урана Исламской Республикой. В свою очередь, Трамп заявил, что Иран начал взимать плату за проход через Ормузский пролив, что не входило в сделку. «Это не то соглашение, которое у нас есть», — написал он.
В результате переговоры между США и Ираном прошли 11 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана. После них вице-президент США Джей Ди Вэнс, возглавлявший американскую делегацию, заявил, что стороны не пришли к общему соглашению. По его словам, американская сторона «очень четко обозначила» свои красные линии, но иранская делегация отказалась принимать условия. Представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи уточнил, что стороны «достигли взаимопонимания по ряду вопросов», но «по 2−3 важным вопросам есть разногласия».
