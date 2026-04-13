WP раскрыла, какие три сценария развития Ирана видит Белый дом

В Белом доме видят три вероятных сценария развития событий в Иране по мере того, как США будут усиливать экономический контроль над регионом. Об этом пишет колумнист The Washington Post (WP) Дэвид Игнатиус со ссылкой на представителей американской администрации.
Первый из них предусматривает свержение правительства Ирана. Сотрудники Белого дома полагают, что этот сценарий является более вероятным при прекращении ударов по Ирану, чем при их возобновлении.
Второй вариант — приход к власти в Иране нового верховного лидера, например, cпикера парламента Мохаммеда Багера Галибафа.
Третий сценарий предполагает, что сторонники жесткой линии в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) попытаются прорвать блокаду Ормузского пролива или начать наносить другие удары, чтобы заставить США пойти на дополнительные уступки.
После начала операции США и Израиля Иран объявил о приостановке торговли через Ормузский пролив, через который проходило 15−20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% поставок СПГ. После того как переговоры США и Ирана в Исламабаде 11 апреля не принесли результатов, американский президент Дональд Трамп приказал блокировать Ормузский пролив.
Как сообщил CNN со ссылкой на источники, иранская делегация дала понять: Тегеран не снимет блокаду с Ормузского пролива до тех пор, пока не будут достигнуты окончательные договоренности. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что сделка с США была близко, но сорвалась из-за «максимализма США».
Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что военные США введут военно-морскую блокаду всего морского транспорта, входящего и выходящего из иранских портов, с 10:00 по восточному времени (18:00 мск) 13 апреля.
Высокопоставленный военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи в ответ заявил, что попытки США блокировать Ормузский пролив «обречены на провал». Тегеран не допустит подобного шага, подчеркнул он.