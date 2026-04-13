Еще два российских аэропорта приостановили полеты

Ограничения на полеты ввели в аэропортах Нижнего Новгорода (Чкалов) и Пскова.

Источник: РБК

Ограничения на полеты ввели в аэропортах Нижнего Новгорода (Чкалов) и Пскова. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В сообщении уточнили, что такие меры нужны для обеспечения безопасности полетов.

Прием и выпуск самолетов в российских аэропортах ограничивают на фоне угрозы атак беспилотников.

Ранее полеты приостановили в аэропортах Пензы и Саратова. В Пензенской области также объявили беспилотную опасность и ввели план «Ковер».

До этого ограничения на прием и выпуск судов в Нижнем Новгороде вводили 18 марта. В Пскове такие меры последний раз принимали 7 апреля.

