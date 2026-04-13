Захарова пошутила, что рабочий день дипломата, как границы РФ, не заканчивается

Министерство иностранных дел России работает в круглосуточном режиме. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «Вестям».
«Наш день не заканчивается, как границы России. Но это правда. И я думаю, что все журналисты знают, что министерство иностранных дел работает реально круглосуточно», — сказала Захарова.
По словам дипломата, в 8 утра она приезжает в спортивной зал перед работой, а с 9 «начинается мощный трудовой день». Захарова уточнила, что если у нее нет командировок, она старается посещать зал четыре раза в неделю.
