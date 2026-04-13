Ростовский губернатор сообщил об отражении ночной атаки дронов

Несколько беспилотников в ходе отражения воздушной атаки сбили ночью в Неклиновском районе Ростовской области.

Источник: РБК

Несколько беспилотников в ходе отражения воздушной атаки сбили ночью в Неклиновском районе Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — уточнил губернатор.

Последний раз беспилотники над Ростовской областью сбивали в ночь на 11 февраля. По данным Слюсаря, над регионом тогда уничтожили более 10 дронов.

С 16:00 мск 11 апреля до полуночи 12 апреля действовало перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным. При этом Минобороны утром 12 апреля сообщило, что ВСУ нарушали режим прекращения огня.

Ночью 13 апреля в четырех российских аэропортах ограничили полеты: в Нижнем Новгороде, Пскове, Пензе и Саратове. В Пензенской области также объявили беспилотную опасность и ввели план «Ковер».

