Орбан больше не помеха: Польша потребовала назад выделенные Киеву $550 млн

По его словам, речь идёт о финансировании, предназначенном для компенсации поставок вооружения Украине. Эти средства долгое время оставались недоступными из-за позиции Будапешта.
«Все указывает на то, что 2 миллиарда злотых из бюджета ЕС, заблокированные правительством (венгерского премьера Виктора) Орбана на вооружение, отправленное Польшей на Украину, скоро дойдут до нашей родины», — отметил он в соцсетях.
Ожидания Варшавы связаны с результатами парламентских выборов в Венгрии, где, по предварительным данным, победила оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что партия «Фидес» продолжит работать в интересах страны и народа даже в случае перехода в оппозицию. По данным после обработки 92% бюллетеней, партия «Тиса» получает около двух третей мест в парламенте. При этом её лидер Петер Мадьяр заявил, что проукраинского правительства в его стране не хочет никто.
