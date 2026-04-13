Два российских аэропорта закрыли для полетов

Полеты приостановили в аэропортах Пензы и Саратова.

Источник: РБК

Полеты приостановили в аэропортах Пензы и Саратова. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнили в публикации.

Такие меры в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

До этого губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в регионе введен режим «Беспилотная опасность». На момент публикации он продолжает действовать.

Через полчаса Мельниченко также добавил, что в области ввели план «Ковер».

Последний раз беспилотную опасность в Пензенской области объявили 10 апреля. Тогда же в Пензе для полетов закрыли аэропорт, ограничения сняли почти спустя три часа. Полеты в аэропорту Саратова также последний раз ограничивали 10 апреля.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше