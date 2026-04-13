Марин Ле Пен предупредила Венгрию: реакция ЕС на выборы вызвала тревогу

Лидер фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что реакция руководства Европейского союза на итоги парламентских выборов в Венгрии должна вызвать обеспокоенность у граждан страны. Об этом она написала в соцсети.
По ее оценке, удовлетворение, выраженное структурами ЕС, может свидетельствовать о вмешательстве в вопросы, относящиеся к национальному суверенитету. Политик указала, что подобная позиция способна повлиять на баланс власти в стране.
Ле Пен подчеркнула, что Виктор Орбан, занимая пост премьер-министра, последовательно отстаивал независимость Венгрии и принимал решения, направленные на защиту национальных интересов. При этом она отметила, что переход власти произошел в рамках демократических процедур.
Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. По итогам подсчета 91,9% голосов уверенное преимущество получила оппозиционная партия «Тиса», которую возглавляет Петер Мадьяр.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя результаты голосования, заявила, что Венгрия возвращается к европейскому курсу.
