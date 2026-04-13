Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марин Ле Пен предупредила Венгрию: реакция ЕС на выборы вызвала тревогу

Лидер фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что реакция руководства Европейского союза на итоги парламентских выборов в Венгрии должна вызвать обеспокоенность у граждан страны.

Лидер фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что реакция руководства Европейского союза на итоги парламентских выборов в Венгрии должна вызвать обеспокоенность у граждан страны. Об этом она написала в соцсети.

По ее оценке, удовлетворение, выраженное структурами ЕС, может свидетельствовать о вмешательстве в вопросы, относящиеся к национальному суверенитету. Политик указала, что подобная позиция способна повлиять на баланс власти в стране.

Ле Пен подчеркнула, что Виктор Орбан, занимая пост премьер-министра, последовательно отстаивал независимость Венгрии и принимал решения, направленные на защиту национальных интересов. При этом она отметила, что переход власти произошел в рамках демократических процедур.

Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. По итогам подсчета 91,9% голосов уверенное преимущество получила оппозиционная партия «Тиса», которую возглавляет Петер Мадьяр.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя результаты голосования, заявила, что Венгрия возвращается к европейскому курсу.

Читайте также: Победа партии «Тиса» в Венгрии не гарантирует сближения с ЕС.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше