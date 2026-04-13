Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сухопутные войска крупного союзника США впервые возглавила женщина

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе подписал указ, в соответствии с которым командующим сухопутными войсками стала генерал-лейтенант Сьюзан Койл.

Австралийские сухопутные войска, как говорится в заявлении премьера, впервые за 125-летнюю историю страны будут под руководством женщины.

За свою карьеру Койл, в числе прочих должностей, была командиром оперативной группы в Афганистане и командиром 17-го полка связи.

Как уточняется в заявлении, предыдущий командующий, Саймон Стюарт, покидает свою должность.

Читайте материал «Sky News: Великобритания не станет участвовать в миссии США в Ормузском проливе».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

