Сухопутные войска крупного союзника США впервые возглавила женщина

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе подписал указ, в соответствии с которым командующим сухопутными войсками стала генерал-лейтенант Сьюзан Койл.
Австралийские сухопутные войска, как говорится в заявлении премьера, впервые за 125-летнюю историю страны будут под руководством женщины.
За свою карьеру Койл, в числе прочих должностей, была командиром оперативной группы в Афганистане и командиром 17-го полка связи.
Как уточняется в заявлении, предыдущий командующий, Саймон Стюарт, покидает свою должность.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.