Politico увидела в поражении Орбана победу Украины «с горьким привкусом»

От итогов парламентских выборов в Венгрии «выиграли» прежде всего Европейский союз и Украина, но последняя — с оговоркой, пишет Politico.
Так, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта могут «попрощаться с одним из самых упрямых лидеров ЕС» — венгерским премьером Виктором Орбаном, отмечает издание. Политик использовал право вето, препятствуя принятию важных для Брюсселя решений, в том числе по вопросам поддержки Украины, напоминает газета.
Во внутриевропейской политике Орбан принадлежал к крылу евроскептиков и активно продвигал этот курс, сопротивляясь применению положений законодательства ЕС, пишет Politico.
Что касается Украины, которой для ведения боевых действий требуется финансирование (Россия осуждает любую помощь Киеву), то Венгрия при правительстве «Тисы» наиболее вероятно одобрит заблокированный Орбаном кредит на €90 млрд для поддержания хороших отношений с Брюсселем, говорится в статье.
«Но для [президента Украины Владимира] Зеленского это победа с горьким привкусом, поскольку будущий премьер-министр заявил, что выступает против отправки венгерского оружия или денежных средств в Киев, а также против ускоренного вступления Украины в ЕС», — утверждает Politico.
Лидер «Тисы» и вероятный будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр обещал вынести этот вопрос на референдум, что фактически означало бы затягивание процесса, «учитывая сильные антиукраинские настроения в венгерском обществе», пишет газета. Новое правительство будет вынуждено их учитывать, чтобы сохранить поддержку народа, поясняет она.
В числе других «выигравших» от результатов голосования Poltico называет венгерскую молодежь, врачей и журналистов.
По версии Politico, Россия и США потеряли «ценного союзника» в Европе в лице Орбана. Также потери понесут доминирующие в частном секторе венгерские бизнесмены, близкие к партии Орбана ФИДЕС, и финансируемые прежним правительством консерватвные аналитические центры. Первые, как поясняет Politico, могут потерять привилегированный доступ к средствам ЕС и государственным контрактам.
Поражение Орбана — это также потеря для крайне правых деятелей в Европе, в том числе для премьер-министра Италии Джорджи Мелони: она теряет союзника за столом переговоров в Брюсселе, отмечает газета. Уходящий венгерский премьер — ключевая фигура и для крайне правой фракции Европарламента «Патриоты за Европу», объединяющей националистические партии ЕС: французскую «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен, испанскую «Голос» (Vox) во главе с Сантьяго Абаскалем и другие, заключает Politico.
Парламентские выборы в Венгрии прошли накануне, 12 апреля. После обработки 98,9% голосов «Тиса» получает 138 мест в парламенте, что дает ей конституционное большинство, а правящий альянс ФИДЕС-ХДНП — только 55 мест. Еще шесть мест достаются партии «Наша страна».
Орбан признал поражение и пообещал «не сдаваться». Он назвал результаты парламентских выборов «понятными и болезненными» для ФИДЕС, но пообещал «продолжать служить нашей стране и венгерской нации».