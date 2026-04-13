Австралия призвала открыть Ормузский пролив, а не блокировать

Австралия не получала запроса на участие в блокаде Ормузского пролива, инициированной президентом США Дональдом Трампом. Канберра выступает за мир, заявил премьер-министр страны Энтони Албанезе, выступая в программе ABC News Breakfast.
«Я хочу увидеть возобновление мирных переговоров. Мы хотим увидеть завершение этого конфликта», — сказал Албанезе.
По его словам, конфликт на Ближнем Востоке рушит мировую экономику. «Чем дольше он продолжается, тем сильнее будут последствия и тем дольше они будут ощущаться», — подчеркнул премьер, добавив, что Австралия ждет завершения конфликта.
Позже Албанезе добавил, что правительство Австралии хочет видеть пролив открытым.
Ранее в марте Албанезе уже заявлял об отказе направить военные корабли для деблокады Ормузского пролива. Трамп позже ответил, что «очень удивлен».
