Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Австралия призвала открыть Ормузский пролив, а не блокировать

Источник: РБК

Австралия не получала запроса на участие в блокаде Ормузского пролива, инициированной президентом США Дональдом Трампом. Канберра выступает за мир, заявил премьер-министр страны Энтони Албанезе, выступая в программе ABC News Breakfast.

«Я хочу увидеть возобновление мирных переговоров. Мы хотим увидеть завершение этого конфликта», — сказал Албанезе.

По его словам, конфликт на Ближнем Востоке рушит мировую экономику. «Чем дольше он продолжается, тем сильнее будут последствия и тем дольше они будут ощущаться», — подчеркнул премьер, добавив, что Австралия ждет завершения конфликта.

Позже Албанезе добавил, что правительство Австралии хочет видеть пролив открытым.

Ранее в марте Албанезе уже заявлял об отказе направить военные корабли для деблокады Ормузского пролива. Трамп позже ответил, что «очень удивлен».

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
