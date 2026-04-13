Киев снял ограничения: МИД Украины разрешил жителям страны поездки в Венгрию

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил об отмене рекомендаций гражданам воздерживаться от поездок в Венгрию после завершения парламентских выборов. Об этом он сообщил в социальной сети Facebook (запрещена в РФ, принадлежит Meta, признанной в России экстремистской).

По словам министра, решение принято на фоне окончания избирательной кампании. Он также выразил надежду, что итоги голосования позволят стабилизировать отношения между странами. При этом Сибига отметил, что процесс нормализации потребует времени и прагматичной работы.

Ранее внешнеполитическое ведомство Украины рекомендовало гражданам не посещать Венгрию и воздержаться от участия в наблюдении за выборами. Причиной назывались риски возможных провокаций в отношении украинцев.

Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля. Победу одержала оппозиционная партия «Тиса» под руководством Петера Мадьяра, получившая 138 из 199 мест в парламенте. Премьер-министр Виктор Орбан признал поражение партии «Фидес».

