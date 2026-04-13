Пушилин заявил о прорыве обороны ВСУ по линии Рай-Александровка — Николаевка

Российские подразделения продолжают продвигаться по линии Рай-Александровка — Николаевка, преодолевая оборонительные позиции противника. Об этом рассказал в интервью ИС «Вести» глава ДНР Денис Пушилин.

Источник: Life.ru

По его словам, за последние недели был взят под контроль населённый пункт Диброва, что открыло возможности для дальнейшего наступления.

«Это позволило выходить на новый плацдарм в районе канала Северский Донец — Донбасс. Это позволяет продвигаться, прорывая оборону противника по водоразделу рек Бахмутка и Казенный Торец, это у линии противника Рай-Александровка — Николаевка», — сказал Пушилин.

Пушилин уточнил, что активные действия ведутся в районе водораздела рек Бахмутка и Казённый Торец, на участке между Рай-Александровкой и Николаевкой. Кроме того, по его словам, движение вперёд фиксируется и севернее — со стороны населённого пункта Каленики и в районе Кривой Луки.

Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль всю территорию ЛНР. Как заявили в Минобороны РФ, задачу выполнили подразделения группировки «Запад» в ходе наступательных операций. Отмечается, что в результате действий войск административные границы региона полностью перешли под их контроль.

