Экс-полицейского из Британии лишили паспорта без суда: власти сослались на угрозу

Британские власти лишили гражданства урожденного гражданина страны Марка Буллена, который переехал в Россию и получил российский паспорт. О решении сообщили официальные структуры, указав на соображения национальной безопасности.
Буллен родился в графстве Беркшир, работал более десяти лет в полиции Хертфордшира. Позднее он женился на россиянке, переехал в Санкт-Петербург и устроился в медиаслужбу футбольного клуба «Зенит». В 2022 году он получил российское гражданство и продолжал периодически приезжать в Великобританию.
В ноябре 2024 года Буллена задержали в одном из британских аэропортов сотрудники контртеррористического подразделения. По официальным данным, его допросили в рамках законодательства о противодействии терроризму и изъяли электронные устройства для проверки, после чего отпустили без предъявления обвинений.
В январе 2026 года, по словам самого Буллена, он получил уведомление о лишении гражданства по электронной почте. Власти Великобритании подтвердили, что подобные меры применяются в случаях, когда речь идет о защите государства от угроз, включая возможную враждебную деятельность или причастность к серьезным преступлениям.
Как следует из официальной позиции, решения о лишении гражданства принимаются после проверки и не являются спонтанными. При этом возможность обжалования предусмотрена, однако процесс может проходить в закрытом режиме.
Случай получил широкий резонанс на фоне аналогичных решений, в том числе дела Шамимы Бегум, которую ранее также лишили британского гражданства по соображениям безопасности. Тогда власти заявляли о наличии альтернативных оснований для получения ею другого гражданства.
По оценкам правозащитников, восстановить гражданство в подобных ситуациях крайне сложно, особенно если решение принято в рамках политики национальной безопасности.
