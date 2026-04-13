Почему переговоры Ирана и США провалились и к чему это приведет

Как прошли переговоры США и Ирана
Площадкой для диалога Ирана и США стал Пакистан. В Исламабаде Тегеран представляли глава парламента Мохаммад Багер Галибаф и глава МИДа Аббас Арагчи. В состав делегации Вашингтона вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, посланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Переговоры длились почти сутки, но стороны так и не достигли консенсуса.
Джей Ди Вэнс, подводя итоги встречи с иранской стороной, заявил, что США «четко обозначили» свои красные линии, но Тегеран отказался их согласовать. По мнению вице-президента, неудача на переговорах — больше «плохая новость» для Ирана, чем для Белого дома.
Дональд Трамп после неудачного диалога с Ираном объявил о введении блокады Ормузского пролива. Он уточнил, что те, кто заплатит Тегерану за проход через морской путь, будет остановлен.
По прогнозу колумниста газеты The Washington Post (WP) Дэвида Игнатиуса, США после неудачи на переговорах могут использовать три варианта действий:
- Попытаться свергнуть власти Ирана.
- Добиться прихода к руководству страной нового верховного лидера.
- Ввести блокаду Ормузского пролива. В этом случае американцев ждет сопротивление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Со стороны Тегерана комментарий по результатам переговоров дал представитель МИД Эсмаил Багаи. Он раскрыл, что в ходе диалога стороны обсуждали открытие Ормузского пролива, ядерную программу, выплату репараций Ирану и отмену санкций. Дипломат уточнил, что американцы и иранцы «достигли взаимопонимания по ряду вопросов», но еще по двум-трем пунктам «есть разногласия».
По версии Axios, камнем преткновения между Ираном и США является Ормузский пролив и реализация ядерной программы: Тегеран защищает свое право контролировать морской коридор и не намерен отдавать обогащенный уран, пишет РБК.
Глава парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в соцсети X отметил, что представители делегации Тегерана представили 168 конструктивных предложений, но американцы не смогли «завоевать доверие» иранской делегации.
The New York Times рассказала, что переговоры зашли в тупик, потому что Вашингтон потребовал, чтобы Иран предоставил США право управлять безопасностью Ормуза и согласился на вывоз из страны 400 кг урана.
В Исламской Республике после встречи в Исламабаде заявили, что пока не намерены вести переговоры по ядерной программе. Пока не известно, когда и где состоится очередной раунд диалога конфликтующих сторон.
Есть ли шанс на дипломатическое урегулирование конфликта: прогнозы экспертов
Главный редактор сайта «Иран-1979», иранист Исмагил Гибадуллин, комментируя итоги переговоров иранцев и американцев для газеты «Ведомости», заявил, что диалог на данном этапе был обречен на неудачу. По его мнению, стороны еще не готовы к заключению серьезных договоренностей.
«Даже если бы у руководства США была единая, консолидированная позиция, которую они были бы готовы представлять в переговорном процессе, главный инициатор всей этой региональной войны в лице Израиля не заинтересован в американо-иранском диалоге, потому что считает, что он не достиг ни одной из своих целей в конфликте», — добавил эксперт.
Гибадуллин предположил, что переговоры станут продуктивными только после того, как в Израиле поймут, что проиграли, инициировав очередную компанию против Тегерана вместе с США.
Политолог-международник Кирилл Семенов в разговоре с газетой «Взгляд» высказал мнение, что переговоры между сторонами продолжаться.
«Ормузский пролив закрыт, а попытка открыть его силой будет означать втягивание в многомесячный конфликт. На это у Трампа нет времени, и ему было бы выгоднее договориться обо всем за столом переговоров», — объяснил он.
Эксперт уточнил, что американцы выступают против контроля Тегерана за Ормузским проливом, потому что в этом случае иранцам обеспечен высокий доход от взимания платы за проход танкеров и 5-й флот США окажется запертым в Персидском заливе.
Семенов высказал предположение, что стороны не пришли к соглашению по поводу вывода американских баз с Ближнего Востока — монархии Персидского залива не хотят этого так же, как и США. Он считает, что Вашингтон и Тегеран заинтересованы в достижении консенсуса.
Эксперт отметил, что даже если стороны договорятся, то все равно шанс возобновления военного конфликта останется из-за позиции Израиля, которого не устроят компромиссы по ядерной программе с Ираном.
По мнению американиста Малека Дудакова, переговоры между оппонентами будут продолжаться, так как стороны все еще соблюдают условия перемирия.
«Конгресс сейчас выходит из пасхального отпуска, и он будет, очевидно, блокировать продление военных полномочий Трампа и выделение ему траншей на продолжение войны. По закону он имеет право вести боевые действия только два месяца без одобрения конгресса, и этот срок истекает в конце апреля», — уточнил политолог в беседе с NEWS.ru.
Эксперт оценил ситуацию, в которой сейчас находится Дональд Трамп, как сложную: если глава Белого дома возобновит военную операцию в Исламской республике, то существенно ухудшит свои внутриполитические позиции, а если пойдет на уступки Ирану, то таким образом признает свой проигрыш.
Малек Дудаков полагает, что в настоящий момент американцы не в состоянии силой добиться смены власти в Иране или деблокировать Ормузский пролив. Политолог допустил, что перемирие может смениться эскалацией, но отметил, что возможности американцев теперь ограничены.
«Запасы крылатых ракет JASSM, Tomahawk и противоракет для систем ПВО истощены. Настрой внутри американского общества крайне негативный в отношении этой войны и ее продолжения», — объяснил эксперт.
«Тегерану и его региональным союзникам есть чем ответить на эти вызовы. Поэтому нам придется ждать формирования подходящих условий для сделки. Но даже сейчас очевидно, что потребуются колоссальные коллективные дипломатические усилия для стабилизации ситуации», — отметила эксперт.