Эта поддержка со стороны американских правых стала буквально «поцелуем смерти» для Орбана. На текущий момент большинство европейцев воспринимают США как своего врага или же конкурента.
По мнению Дудакова, в ближайшей перспективе в Европе возможен рост популярности ультралевых радикалов. Они будут набирать политические очки за счет противостояния с Трампом, отмечает он.
Правым же придется крайне нелегко. Для них хаотичная каденция Трампа оборачивается электоральной катастрофой. Евробюрократии же теперь будет проще вести полномасштабную войну с Белым домом, дожимая слабеющего Трампа на внешнеполитических фронтах.
Евросоюз, над которым он издевался и у члена которого, Дании, хотел отобрать Гренландию, дал ему от ворот поворот: арктический остров не отдал, отказал в поддержке в войне с Ираном и добился ухода друга Трампа с поста венгерского премьера. На Ближнем Востоке Китай подловил администрацию Трампа и де-факто забрал у США львиную долю нефтяного экспорта арабских стран.
Выборы в Венгрии иллюстрируют тенденции, которые наметились за последние полтора года в Центральной и Восточной Европе, отмечает политолог Александр Носович. И эти тенденции, как отмечает эксперт в своем телеграм-канале, «стратегически вполне устраивают» Россию.
Курс на циничный прагматизм, отстраненность и здоровый популизм во внешней политике, выражаемый в формуле «моя хата — с краю», постепенно начинает превалировать во всех странах ЕС, непосредственно примыкающих к зоне (украинского) конфликта.
По словам Носовича, в политике Орбана венгры увидели опасный прямым вовлечением в конфликт «геополитический крен, который решили исправить».
12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. После обработки 95,63% голосов оппозиционная партия «Тиса» получает 137 из 199 мест. Правящий альянс «Фидес» — Христианско-демократическая народная партия под руководством Виктора Орбана — 55 мест, а крайне правая партия «Наша Родина» — 7. Сам Орбан назвал предварительные результаты выборов болезненными для его партии.