«Поцелуй смерти»: политологи о провале Орбана на выборах в Венгрии

В Венгрии огласили предварительные результаты парламентских выборов — с большим отрывом победу одержал оппозиционер Петер Мадьяр и его партия «Тиса». Действующий премьер-министр Виктор Орбан, находившийся у власти 16 лет, признал свое поражение. Политологи сходятся во мнении, что провал Орбана был предсказуем, поскольку лидер партии «Фидес» не смог дистанцироваться от президента США Дональда Трампа, чью политику европейцы сегодня не поддерживают. Подробнее — в материале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Политолог Малек Дудаков в своем телеграм-канале напомнил, что Орбана активно поддерживали и Трамп, и приезжавший в Венгрию вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Эта поддержка со стороны американских правых стала буквально «поцелуем смерти» для Орбана. На текущий момент большинство европейцев воспринимают США как своего врага или же конкурента.

Малек Дудаков
политолог

По мнению Дудакова, в ближайшей перспективе в Европе возможен рост популярности ультралевых радикалов. Они будут набирать политические очки за счет противостояния с Трампом, отмечает он.

Правым же придется крайне нелегко. Для них хаотичная каденция Трампа оборачивается электоральной катастрофой. Евробюрократии же теперь будет проще вести полномасштабную войну с Белым домом, дожимая слабеющего Трампа на внешнеполитических фронтах.

Малек Дудаков
политолог

Поражение Орбана на выборах наглядно демонстрирует, что Трамп проиграл буквально везде, кроме Венесуэлы, хотя и там его «победа шаткая», пишет в своем телеграм-канале политолог Алексей Пилько.

Евросоюз, над которым он издевался и у члена которого, Дании, хотел отобрать Гренландию, дал ему от ворот поворот: арктический остров не отдал, отказал в поддержке в войне с Ираном и добился ухода друга Трампа с поста венгерского премьера. На Ближнем Востоке Китай подловил администрацию Трампа и де-факто забрал у США львиную долю нефтяного экспорта арабских стран.

Алексей Пилько
политолог

Выборы в Венгрии иллюстрируют тенденции, которые наметились за последние полтора года в Центральной и Восточной Европе, отмечает политолог Александр Носович. И эти тенденции, как отмечает эксперт в своем телеграм-канале, «стратегически вполне устраивают» Россию.

Курс на циничный прагматизм, отстраненность и здоровый популизм во внешней политике, выражаемый в формуле «моя хата — с краю», постепенно начинает превалировать во всех странах ЕС, непосредственно примыкающих к зоне (украинского) конфликта.

Александр Носович
член Совета по внешней и оборонной политике и экспертного Совета при комитете по международным делам Госдумы России

По словам Носовича, в политике Орбана венгры увидели опасный прямым вовлечением в конфликт «геополитический крен, который решили исправить».

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. После обработки 95,63% голосов оппозиционная партия «Тиса» получает 137 из 199 мест. Правящий альянс «Фидес» — Христианско-демократическая народная партия под руководством Виктора Орбана — 55 мест, а крайне правая партия «Наша Родина» — 7. Сам Орбан назвал предварительные результаты выборов болезненными для его партии.

