Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье госпитализировали еще одного пациента с оспой обезьян

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Ещё один пациент с подтвержденной оспой обезьян госпитализирован в Домодедовскую больницу, сейчас в медучреждении проходят лечение два человека, их состояние удовлетворительное, сообщили РИА Новости в больнице.

«Еще один пациент госпитализирован, 38 лет… За пределы (страны — ред.) не выезжал. Контакт половой», — рассказали в пресс-службе медучреждения.

Сейчас в Домодедовской больнице проходят лечение два пациента с оспой обезьян, по информации медучреждения, состояние обоих — удовлетворительное.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин сообщил, что в инфекционное отделение Домодедовской больницы госпитализированы двое пациентов: один с подозрением на оспу обезьян, второй — контактировавший с ним. Позднее диагноз «оспа обезьян» подтвердился только у одного пациента, его состояние оценивалось как удовлетворительное.