В Подмосковье госпитализировали еще одного пациента с оспой обезьян

Ранее заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин сообщил, что в инфекционное отделение Домодедовской больницы госпитализированы двое пациентов: один с подозрением на оспу обезьян, второй — контактировавший с ним. Позднее диагноз «оспа обезьян» подтвердился только у одного пациента, его состояние оценивалось как удовлетворительное.