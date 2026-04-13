В Подмосковье госпитализировали еще одного пациента с оспой обезьян

«Еще один пациент госпитализирован, 38 лет… За пределы (страны — ред.) не выезжал. Контакт половой», — рассказали в пресс-службе медучреждения.
Сейчас в Домодедовской больнице проходят лечение два пациента с оспой обезьян, по информации медучреждения, состояние обоих — удовлетворительное.
Ранее заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин сообщил, что в инфекционное отделение Домодедовской больницы госпитализированы двое пациентов: один с подозрением на оспу обезьян, второй — контактировавший с ним. Позднее диагноз «оспа обезьян» подтвердился только у одного пациента, его состояние оценивалось как удовлетворительное.