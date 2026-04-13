Швыдкой заявил о «тягостном впечатлении» ученых в мире от ареста Бутягина

Арест в Польше российского археолога Александра Бутягина вызвал протест среди мирового научного сообщества. Об этом заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает «РИА Новости».
«На мировое научное сообщество она [история об аресте Бутягина] произвела очень тягостное впечатление», — сказал Швыдкой.
По его словам, многие ученые восприняли арест Бутягина как «беспредел», хотя публично они часто не высказываются из-за давления.
Бутягин — заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья отдела античного мира в Эрмитаже, секретарь Археологической комиссии музея. Он руководил экспедициями, исследующими древнегреческий город Мирмекий на территории современной Керчи и Калос Лимен.
Бутягин был задержан в Польше в декабре 2025 года по запросу Украины во время лекционного тура. По данным прокуратуры в Польше, археолога на Украине подозревают в незаконных раскопках в Крыму и ущербе около $5 млн, на Украине ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Суд в Варшаве сначала арестовал его на 40 дней, затем продлил содержание под стражей до 4 марта 2026 года. Россия обвинения отвергает.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.