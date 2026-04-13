Швыдкой заявил о «тягостном впечатлении» ученых в мире от ареста Бутягина

Бутягин был задержан в Польше в декабре 2025 года по запросу Украины во время лекционного тура. По данным прокуратуры в Польше, археолога на Украине подозревают в незаконных раскопках в Крыму и ущербе около $5 млн, на Украине ему грозит до пяти лет лишения свободы.