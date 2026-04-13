Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Швыдкой заявил о «тягостном впечатлении» ученых в мире от ареста Бутягина

Арест в Польше российского археолога Александра Бутягина вызвал протест среди мирового научного сообщества.

Источник: РБК

Арест в Польше российского археолога Александра Бутягина вызвал протест среди мирового научного сообщества. Об этом заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает «РИА Новости».

«На мировое научное сообщество она [история об аресте Бутягина] произвела очень тягостное впечатление», — сказал Швыдкой.

По его словам, многие ученые восприняли арест Бутягина как «беспредел», хотя публично они часто не высказываются из-за давления.

Бутягин — заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья отдела античного мира в Эрмитаже, секретарь Археологической комиссии музея. Он руководил экспедициями, исследующими древнегреческий город Мирмекий на территории современной Керчи и Калос Лимен.

Бутягин был задержан в Польше в декабре 2025 года по запросу Украины во время лекционного тура. По данным прокуратуры в Польше, археолога на Украине подозревают в незаконных раскопках в Крыму и ущербе около $5 млн, на Украине ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Суд в Варшаве сначала арестовал его на 40 дней, затем продлил содержание под стражей до 4 марта 2026 года. Россия обвинения отвергает.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше