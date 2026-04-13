Вучич поздравил Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

Президент Сербии Александр Вучич поздравил главу венгерской партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах, сообщив об этом в соцсети Х.

Источник: РБК

Президент Сербии Александр Вучич поздравил главу венгерской партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах, сообщив об этом в соцсети Х.

«Поздравляю Петера Мадьяра с победой на выборах. Я уверен, что крепкое сотрудничество между Венгрией и Сербией продолжит укрепляться», — написал Вучич.

Сербский лидер также поблагодарил премьер-министра Виктора Орбана за то, что он сделал возможными дружеские отношения между двумя странами.

Парламентские выборы в Венгрии прошли накануне, 12 апреля. После обработки 98,9% голосов «Тиса» получает 138 мест в парламенте, что дает ей конституционное большинство, а правящий альянс ФИДЕС-ХДНП — только 55 мест. Еще шесть мест достаются партии «Наша страна».

Орбан признал поражение и пообещал «не сдаваться». Он назвал результаты парламентских выборов «понятными и болезненными» для ФИДЕС, но пообещал «продолжать служить нашей стране и венгерской нации».

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше