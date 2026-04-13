Олжас Бектенов жестко раскритиковал реализацию поручений президента в транспортной сфере

Вместе с тем премьер-министр указал на недоработки по закупу воздушных судов малой авиации. Поручено доработать механизмы финансирования для авиакомпаний, которым необходимы такие суда. На совещании рассмотрены вопросы цифровизации отрасли. В настоящее время перевозки осуществляются с 42 странами мира, количество иностранных бланков разрешений на перевозки по сравнению с 2022 годом выросло в 3 раза. Для упрощения и ускорения процедуры процесс их выдачи переведен в электронный формат. Внедрена система CarGoRuqsat, с Китаем обеспечен безлимитный обмен, оцифровано 70% иностранных бланков разрешений. В марте 2026 года запущен пилот e-Permit со странами ОТГ, а также начата реализация пилота e-CMR для международных перевозок. Принимаемые меры направлены на повышение прозрачности процедур, сокращение сроков оформления и снижение административных издержек.