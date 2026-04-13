Олжас Бектенов жестко раскритиковал реализацию поручений президента в транспортной сфере

Заслушаны доклады министра транспорта Нурлана Сауранбаева, председателя правления АО «НК “Қазақстан темір жолы” Талгата Алдыбергенова. Внимание акцентировано на качестве и сроках исполнения задач, поставленных по модернизации инфраструктуры, внедрению цифровых решений и увеличению доли отрасли в структуре экономики страны.
По данным Минтранспорта, валовый выпуск в сфере транспорта и складирования по итогам 2025 года составил 12,2 трлн тенге. В январе-марте текущего года рост отрасли — 12,8%.
Автомобильным транспортом за прошедший год перевезено 353 млн тонн грузов внутри страны. В прошлом году были завершены работы по 4 крупным проектам: «Калбатау — Майкапчагай», «Талдыкорган — Усть-Каменогорск», «Атырау — Астрахань» и «Караганда — Алматы», общей протяженностью 2 тыс. км. В настоящее время ведется развитие транзитных коридоров, включая маршруты «Актобе — Кызылорда», «Бейнеу — Саксаульский», «Центр — Запад», «Караганда — Жезказган» и обход Сарыагаша. В целом, ежегодный охват дорожными работами доведен до 13 тыс. км. В рамках модернизации автомобильных пунктов пропуска на внутренних границах ЕАЭС в прошлом году завершены работы на 2 объектах. На сегодня 37 охвачены строительными работами с полным завершением в 2027 году.
«Премьер-министр подверг критике низкие темпы работ по модернизации пунктов пропуска, указав на отсутствие должной динамики. Поручено ускорить все операционные процессы. В рамках комплексного развития транзитного потенциала рассмотрены вопросы развития железнодорожного транспорта. По данным НК “Қазақстан темір жолы”, по итогам 2025 года объем транзитных перевозок достиг 33 млн тонн, что на 20% выше уровня 2024 года. Доля транзита в общем объеме перевозок составила 10%. За январь-март 2026 года транзит вырос еще на 14% — с 8 до 9 млн тонн, при этом контейнерные перевозки увеличились на 6%».Пресс-служба правительства РК.
Внимание уделено развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Ведется работа по сокращению сроков доставки по ТМТМ, введению сквозных тарифов по маршруту «Алтынколь — Поти/Батуми», интеграции цифровых систем с партнерами в Азербайджане и Грузии. В настоящее время реализуются крупные инфраструктурные проекты на железной дороге общей протяженностью 3,9 тыс. км. В их числе строительство линий «Мойынты — Кызылжар» и «Бахты — Аягоз», а также модернизация участков «Алтынколь — Жетыген», «Шалкар — Бейнеу», «Бейнеу — Мангистау».
«Олжас Бектенов отметил недостаточную мобилизацию ресурсов для строительства железнодорожной линии “Бахты — Аягоз”. Подчеркнуто, что недостаточная укомплектованность объекта техникой и рабочей силой сдерживает реализацию проекта. Поручено принять соответствующие меры».Пресс-служба правительства РК.
Кроме того, в целях раскрытия потенциала подчеркнута необходимость расширения пропускной способности межгосударственных стыковых пунктов до 100 млн тонн в год. Это даст импульс международным перевозкам и упростит процедуру прохождения пунктов пропуска.
«Руководитель правительства также подверг критике слабые темпы работ по модернизации железнодорожных вокзалов и поручил завершить все строительно-монтажные работы в текущем году. В части развития морской инфраструктуры доложено о проводимой работе по развитию перевозок с использованием портов Актау и Курык. Отмечена важность проведения в текущем году дноуглубительных работ в порту Актау объемом 1,3 млн кубометров».Пресс-служба правительства РК.
Также сообщается, что премьер-министр обратил внимание на затягивание процедур приобретения 6 единиц контейнеровозов для курсирования по маршруту «Актау-Баку». Поручено ускорить работу по выводу нового транспорта на указанный маршрут. В сфере гражданской авиации по итогам 2025 года перевезено 20,8 млн пассажиров, в аэропортах обслужено 31,8 млн человек, включая аэропорт Астаны (9,2 млн человек) и Алматы (12 млн человек). До 2028 года предусмотрена реализация 11 инфраструктурных проектов, среди которых 4 новых аэропорта, 2 взлетно-посадочные полосы, а также модернизация имеющейся инфраструктуры в 5 городах. На текущий год запланировано расширение международной маршрутной сети до 135 маршрутов в 30 стран (2024 год — 115 маршрутов).
На совещании было доложено, что в результате принятых по поручению президента мер обеспечено снижение стоимости отечественного авиатоплива для казахстанских авиакомпаний. На сегодня цена в аэропортах РК составляет порядка 800 долларов за тонну топлива, что делает ее более привлекательной по сравнению с соседними странами. В результате принятых комплексных мер в аэропорты Казахстана привлечены новые иностранные компании, среди которых Centrum Air (Узбекистан), Shiraq Avia (Армения), Martinair (Нидерланды), One Air (Великобритания), Atlas Air (США), MNG Airlines (Турция) и др. Внимание было уделено планам работы грузовой авиакомпании АО «KTZ Air Cargo» по развитию маршрутной сети. Компания нацелена на повышение устойчивости транспортной системы страны.
Вместе с тем премьер-министр указал на недоработки по закупу воздушных судов малой авиации. Поручено доработать механизмы финансирования для авиакомпаний, которым необходимы такие суда. На совещании рассмотрены вопросы цифровизации отрасли. В настоящее время перевозки осуществляются с 42 странами мира, количество иностранных бланков разрешений на перевозки по сравнению с 2022 годом выросло в 3 раза. Для упрощения и ускорения процедуры процесс их выдачи переведен в электронный формат. Внедрена система CarGoRuqsat, с Китаем обеспечен безлимитный обмен, оцифровано 70% иностранных бланков разрешений. В марте 2026 года запущен пилот e-Permit со странами ОТГ, а также начата реализация пилота e-CMR для международных перевозок. Принимаемые меры направлены на повышение прозрачности процедур, сокращение сроков оформления и снижение административных издержек.
Руководитель правительства поручил продолжить переход на цифровой формат выдачи иностранных бланков разрешений с международными партнерами.
«Президент всегда подчеркивает, что транзит — это одно из ключевых конкурентных преимуществ нашей страны. Тем не менее, имеются замечания и к полноте, и к оперативности исполнения поручений. Буду лично отслеживать динамику. Наша задача — мобилизовать силы по всем направлениям работы», — подчеркнул Олжас Бектенов.