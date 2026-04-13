В Совфеде раскрыли, как Мадьяр изменит отношения Венгрии и РФ

Петер Мадьяр, лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса», не станет максимально русофобским премьер-министром. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал сенатор Владимир Джабаров.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По мнению члена Совфеда, Мадьяр понимает, что венгерская экономика зависит от поставок энергоносителей из России.

«Если в этой европейской стране найдут достойную и экономически выгодную альтернативу нашим ресурсам, дело их, но я в этом сомневаюсь. Думаю, наши отношения мало изменятся. Венгрия будет поддерживать с Россией нормальный диалог», — уточнил собеседник NEWS.ru.

Сенатор добавил, что, в отличие от Венгрии, Россия от разрыва с ней не почувствует ухудшения экономической обстановки. По мнению политика, прекращение связей с Будапештом также не отразится на положении Москвы в Европе и мире.

Напомним, лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр после выборов заявил, что новому правительству страны придется «сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным». Он уточнил, что энергетическая зависимость Будапешта от Москвы продлится еще какое-то время. Политик добавил, что ведение переговоров не значит, что Венгрия и Россия станут друзьями.

