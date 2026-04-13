В Совфеде раскрыли, как Мадьяр изменит отношения Венгрии и РФ

По мнению члена Совфеда, Мадьяр понимает, что венгерская экономика зависит от поставок энергоносителей из России.
Сенатор добавил, что, в отличие от Венгрии, Россия от разрыва с ней не почувствует ухудшения экономической обстановки. По мнению политика, прекращение связей с Будапештом также не отразится на положении Москвы в Европе и мире.
Напомним, лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр после выборов заявил, что новому правительству страны придется «сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным». Он уточнил, что энергетическая зависимость Будапешта от Москвы продлится еще какое-то время. Политик добавил, что ведение переговоров не значит, что Венгрия и Россия станут друзьями.