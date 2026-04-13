Хезболла назвала слова Киева о помощи Израилю в борьбе с Ираном абсурдным

Комати отметил, что не знает, присутствуют ли в израильской армии украинские советники.
В конце февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ночь на 8 апреля Иран и США объявили перемирие на две недели. Иран тогда заявил, что США согласились с десятком требований Тегерана. Президент США называл их рабочей основой для переговоров.
Переговоры между США и Ираном прошли 11 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана. После них вице-президент США Джей Ди Вэнс, возглавлявший американскую делегацию, заявил, что стороны не пришли к общему соглашению. По его словам, американская сторона «очень четко обозначила» свои красные линии, но иранская делегация отказалась принимать условия. Представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи уточнил, что стороны «достигли взаимопонимания по ряду вопросов», но «по 2−3 важным вопросам есть разногласия».
