Хезболла назвала слова Киева о помощи Израилю в борьбе с Ираном абсурдным

Источник: РБК

Заявления Украины о готовности помогать Израилю и другим странам Ближнего Востока в борьбе с Ираном абсурдны, поскольку Киев не в состоянии помочь сам себе, заявил глава политического совета ливанской шиитской группировки «Хезболла».

«Украина не может защитить даже саму себя, не может защищать свой суверенитет. Как же она может участвовать в противостоянии с силой сопротивления или Ирана? Это абсурд», — прокомментировал он «РИА Новости» заявления Киева о намерении поддержать региональные силы и США в противодействии Ирану.

Комати отметил, что не знает, присутствуют ли в израильской армии украинские советники.

В конце февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ночь на 8 апреля Иран и США объявили перемирие на две недели. Иран тогда заявил, что США согласились с десятком требований Тегерана. Президент США называл их рабочей основой для переговоров.

Переговоры между США и Ираном прошли 11 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана. После них вице-президент США Джей Ди Вэнс, возглавлявший американскую делегацию, заявил, что стороны не пришли к общему соглашению. По его словам, американская сторона «очень четко обозначила» свои красные линии, но иранская делегация отказалась принимать условия. Представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи уточнил, что стороны «достигли взаимопонимания по ряду вопросов», но «по 2−3 важным вопросам есть разногласия».

«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламистской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше