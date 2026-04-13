«Единая Россия» в Норильске подвела итоги реализации народной программы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае продолжают работу площадки форума «Есть результат!». Одна из них была посвящена реализации народной программы в Норильске.
Актив партии «Единая Россия» в Норильске, представители предприятий и организаций Норильска посетили социальные объекты и предприятия города. Завершилась выездная часть площадки проведением итогового круглого стола.
На мероприятии участники подвели итоги выполнения народной программы, с которой партия победила на выборах в 2021 году, сформировали предложения в новую народную программу.
За 5 лет Норильск показал хорошие результаты комплексного развития. Здесь построили важные соцобъекты, ввели в эксплуатацию жилые дома, благоустроили дворы, парки, запустили современный общественный транспорт, обустроили десятки теплых остановок, отремонтировали более 80 километров дорог. Всего на развитие города в рамках комплексного плана социально-экономического развития до 2035 года заложено 120 млрд рублей. Действует более 30 мер социальной поддержки горожан. Введены дополнительные меры поддержки участникам СВО.
«У Норильска впервые появился индекс ввода жилья в эксплуатацию, чего не было больше 30 лет: мы уже сдали первые дома и проектируем новые. При этом мы не ограничиваемся мерами поддержки одного лишь комплексного плана, а активно привлекаем федеральные средства в рамках национальных проектов, чтобы поступательно двигаться к полному обновлению города», — отметил глава Норильска Дмитрий Карасев.
Норильский опыт комплексного планирования вышел далеко за пределы города. Об этом сказал председатель краевого парламента, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Алексей Додатко: «Программы реализации комплексного плана развития города во многом использовались в качестве модели, которая сейчас внедрена на федеральном уровне при утверждении перечня опорных населенных пунктов Арктики. Под эти новые мастер-планы, в которые уже вошли Дудинка, Хатанга и Диксон, определены серьезные объемы федерального финансирования, что станет мощным стимулом для обновления северных территорий».
Секретарь местного отделения партии Александр Пестряков подчеркнул, что главная цель сейчас — не просто отчитаться об успехах, а честно проанализировать задачи на будущее и собрать новые предложения от жителей.
Вице-спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов подчеркнул, что есть необходимость решать вопросы по переселению, что тоже войдет одним из направлений в народную программу: «Конечно, мы говорим, в том числе и о том, что сегодня остро стоит вопрос, например, по переселению. Есть несколько предложений, в том числе, ипотечная программа, новая программа, которая позволит людям на завершающем для кого-то этапе работы на крайнем севере всё-таки создать условия для приобретения жилья на, как мы говорим, материке».
Исполнительный директор Координационного совета отделений РСПП в СФО Андрей Грачёв подвел итог обсуждению: «Масштабные инфраструктурные преобразования были бы невозможны без плотного взаимодействия жителей города, властей и градообразующего предприятия. Для более эффективного сотрудничества норильчане используют инновационный, но уже зарекомендовавший себя подход — “социальную архитектуру”, при которой комфортная городская среда проектируется не “сверху”, а на основе реальных потребностей жителей».
Напомним, старт сбора предложений в новую Народную программу «Единой России» Председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчётно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге. Партия проводит аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них Правительство отчитается о выполнении народной программы «Единой России» по всем направлениям. Помимо этого, будут сформированы предложения в новый программный документ.