Как мировые лидеры отреагировали на победу оппозиции на выборах в Венгрии

Поздравляю Петера Мадяра и партию TISZA с убедительной победой. Важно, когда побеждает конструктивный подход. Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми в Европе, и мы готовы развивать сотрудничество с Венгрией. Европа и каждое европейское государство должны становиться сильнее, и миллионы европейцев стремятся к сотрудничеству и стабильности. Мы готовы к встречам и совместной конструктивной работе на благо обоих народов, а также ради мира, безопасности и стабильности в Европе.