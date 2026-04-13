Как мировые лидеры отреагировали на победу оппозиции на выборах в Венгрии

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Венгрия выбрала Европу. Европа всегда выбирала Венгрию. Страна возвращается на свой европейский путь. [Европейский] Союз становится сильнее.
Председатель Евросовета Антониу Кошта.
Рекордная явка демонстрирует демократический дух венгерского народа. Они высказались — и их воля ясна. Я с нетерпением жду возможности тесно сотрудничать с Петером Мадьяром, чтобы сделать Европу более сильной и процветающей.
Президент Франции Эмманюэль Макрон.
Франция приветствует победу демократического волеизъявления, приверженность венгерского народа ценностям Европейского союза и триумф Венгрии в Европе. Вместе будем укреплять суверенную Европу — ради безопасности нашего континента, нашей конкурентоспособности и нашей демократии.
Канцлер Германии Фридрих Мерц.
Венгерский народ сделал свой выбор. Искренне поздравляю вас, дорогой Петер Мадьяр, с победой на выборах. С нетерпением жду совместной работы. Давайте объединим усилия ради сильной, безопасной и, что самое главное, единой Европы.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Поздравляю Петера Мадьяра с убедительной победой на выборах — итальянское правительство желает ему плодотворной работы. Благодарю моего друга Виктора Орбана за интенсивное сотрудничество в последние годы; я знаю, что даже в оппозиции он продолжит служить своей стране. Италию и Венгрию связывают глубокие узы дружбы, и я уверена, что мы продолжим конструктивное взаимодействие в интересах наших народов и перед лицом общих вызовов на европейском и международном уровне.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Поздравляю Петера Мадьяра с победой на выборах. Это исторический момент не только для Венгрии, но и для европейской демократии. Я с нетерпением жду возможности сотрудничать с вами ради безопасности и процветания наших стран.
Премьер-министр Польши Дональд Туск.
Венгрия. Польша. Европа. Снова вместе! Славная победа, дорогие друзья! Русские, домой!
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
С глубоким уважением принимаю к сведению решение граждан Венгрии, выраженное на вчерашних парламентских выборах, и готов к интенсивному сотрудничеству с новым премьер-министром Венгрии, которого поздравляю с результатом выборов. Убежден, что у Словакии, Венгрии и всей Центральной Европы сохраняется серьезная заинтересованность в восстановлении работы нефтепровода «Дружба».
Президент Финляндии Александр Стубб.
Поздравляем Петера Мадьяра и «Тису» с победой на выборах. Это результат огромной важности не только для Венгрии, но и для Европы, и всех тех, кто верит в либеральную демократию.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.
Поздравляю Петера Мадьяра и партию «Тиса» с победой на парламентских выборах в Венгрии — этот результат имеет огромное значение для всей Европы. Рассчитываю на тесное и конструктивное сотрудничество в укреплении мира и стабильности, демократии и верховенства закона на нашем континенте.
Президент Литвы Гитанас Науседа.
Большая победа для Венгрии! Большая победа для Европы! Поздравляю Петера Мадьяра. Ради демократии, справедливости и мира мы можем и должны сделать очень многое.
Президент Украины Владимир Зеленский.
Поздравляю Петера Мадяра и партию TISZA с убедительной победой. Важно, когда побеждает конструктивный подход. Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми в Европе, и мы готовы развивать сотрудничество с Венгрией. Европа и каждое европейское государство должны становиться сильнее, и миллионы европейцев стремятся к сотрудничеству и стабильности. Мы готовы к встречам и совместной конструктивной работе на благо обоих народов, а также ради мира, безопасности и стабильности в Европе.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
От имени грузинского народа и правительства Грузии поздравляю Петера Мадьяра и его партию с победой на парламентских выборах в Венгрии.
Благодарю Виктора Орбана и его команду за многолетнюю твердую поддержку национальных интересов Грузии и грузинского народа.
Грузию и Венгрию связывает долгая история дружбы и партнерства, которая обязательно будет продолжена.
Ни президент США Дональд Трамп, ни вице-президент Джей Ди Вэнс, который приезжал в Будапешт лично поддержать Орбана перед выборами, пока никак не прокомментировали их итоги. Но о победе Мадьяра высказались представители Демократической партии.
Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии и возможный претендент на выдвижение в президенты США в 2028 году.
Джей Ди Вэнс за 48 часов дважды доказал, что он слабак. Поздравляю народ Венгрии — сегодня победили демократия, свобода слова и права человека. Надежда есть.
Бывший госсекретарь и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон.
Конец автократического режима Виктора Орбана — это победа не только Венгрии, но и всех людей в мире, кто ценит демократию. Поздравляю партию «Тиса» и нового лидера [страны] Петера Мадьяра и венгров по всему миру.