Президент Индонезии Субианто прибыл с рабочим визитом в Москву

В этот же день сообщалось, что президент России Владимир Путин встретится с главой Индонезии. В ходе переговоров стороны намерены обсудить дальнейшее развитие двустороннего стратегического партнерства, а также затронут ключевые вопросы международной и региональной повестки.
Российский лидер в декабре прошлого года отметил хорошие отношения РФ и Индонезии в области энергетики. Путин подчеркнул, что Россия готова принять участие в развитии атомной энергетики Индонезии, если Джакарта посчитает это возможным. Он также отметил, что отношения между странами традиционно надежны, особенно в сфере военно-технического взаимодействия.