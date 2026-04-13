Президент Индонезии Субианто прибыл с рабочим визитом в Москву

Президент Индонезии Прабово Субианто 13 апреля прибыл с рабочим визитом в Россию. Самолет индонезийского лидера приземлился в Москве.

Источник: Пресс-служба Президента России

В этот же день сообщалось, что президент России Владимир Путин встретится с главой Индонезии. В ходе переговоров стороны намерены обсудить дальнейшее развитие двустороннего стратегического партнерства, а также затронут ключевые вопросы международной и региональной повестки.

Российский лидер в декабре прошлого года отметил хорошие отношения РФ и Индонезии в области энергетики. Путин подчеркнул, что Россия готова принять участие в развитии атомной энергетики Индонезии, если Джакарта посчитает это возможным. Он также отметил, что отношения между странами традиционно надежны, особенно в сфере военно-технического взаимодействия.