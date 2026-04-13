Ильсур Метшин призвал горожан выйти 25 апреля на общегородской субботник

«Личный пример здесь играет важную роль. Как и всегда, руководители и сотрудники администрации выйдут на субботник первыми. При этом задача профильных комитетов и глав районов — не просто определить места уборки, но и четко выстроить логистику. Субботник не должен превращаться в бесполезный труд: все, что собрано, должно вывозиться своевременно. В этом году работы предстоит больше: зима была снежной, осталось много грязи. Нужно привести в порядок фасады, тротуары, ограждения, освещение и остановочные павильоны. Приглашаю всех жителей, бизнес и образовательные учреждения присоединиться к этому доброму делу. Мы все любим Казань цветущей и чистой — это уже стало нашей “визитной карточкой”, которую высоко ценят люди. Благодарю всех за труд и любовь к родному городу», — отметил мэр.