Ильсур Метшин призвал горожан выйти 25 апреля на общегородской субботник

Записаться на общегородской субботник в Казани теперь можно через портал «Моя Казань». Специальный раздел, запущенный на платформе, позволяет выбрать удобную локацию рядом с домом, зарегистрироваться, узнать о наличии инвентаря и получать напоминания по электронной почте. Об этом сегодня на аппаратном совещании рассказал председатель комитета внешнего благоустройства Альберт Шайнуров.
«Только совместными усилиями мы сможем навести порядок в городе после зимы. Есть территории — лесопарки, набережные, берега водоемов, — которые наши предприятия благоустройства не всегда могут охватить из-за ограниченного финансирования. Благодаря слаженной работе районных администраций, неравнодушных горожан, предприятий и учебных заведений мы поддерживаем эти места в надлежащем состоянии. Важен и личный пример: как всегда, первыми на субботник выйдут руководители, присутствующие в этом зале, и их коллективы», — сказал мэр Казани Ильсур Метшин. Он призвал жителей города не оставаться в стороне, присоединяться к уборке города.
«Личный пример здесь играет важную роль. Как и всегда, руководители и сотрудники администрации выйдут на субботник первыми. При этом задача профильных комитетов и глав районов — не просто определить места уборки, но и четко выстроить логистику. Субботник не должен превращаться в бесполезный труд: все, что собрано, должно вывозиться своевременно. В этом году работы предстоит больше: зима была снежной, осталось много грязи. Нужно привести в порядок фасады, тротуары, ограждения, освещение и остановочные павильоны. Приглашаю всех жителей, бизнес и образовательные учреждения присоединиться к этому доброму делу. Мы все любим Казань цветущей и чистой — это уже стало нашей “визитной карточкой”, которую высоко ценят люди. Благодарю всех за труд и любовь к родному городу», — отметил мэр.
Общегородской субботник состоится 25 апреля. Для горожан, которые готовы наводить чистоту у своего подъезда, предусмотрена особая возможность: через раздел можно попасть в приложение «Госуслуги. Дом», найти чат в МАХ и совместно с управляющей компанией организовать субботник во дворе. «Такой подход поможет повысит вовлеченность жителей и охватить больше людей», — сказал Альберт Шайнуров.
По словам председателя комитета внешнего благоустройства, такой формат призван максимально вовлечь горожан в процесс подготовки к «празднику чистоты».
К уборке города планируется привлечь более 30 тысяч казанцев, а также около полутора тысяч предприятий и учреждений. В работе задействуют свыше 300 единиц спецтехники.
Планируется организовать субботники и для собаководов. Они могут принять участие в уборке специализированных площадок для выгула собак. Молодежные активисты займутся очисткой подземных и надземных переходов, в том числе удалением граффити.
Сотрудники исполкома сосредоточатся на уборке прибрежных зон, зеленых насаждений вдоль дорог, скверов и парков.
Напомним, двухмесячник по санитарной очистке стартовал в Татарстане 1 апреля. На сегодняшний день дорожные службы и коммунальщики очистили более 4 млн кв. м дорог, привели в порядок 282 дворовые территории, промыли свыше 10 км ограждений, 126 остановочных павильонов, более 5 тыс. дорожных знаков, 55 светофоров и свыше одной тысячи опор освещения.