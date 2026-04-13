«Парламент должен быть местом для дискуссий»: политолог Михаил Кришталь о будущих выборах

В разные годы в Калининграде была заметно выше поддержка демократических сил самого разного спектра, начиная от Прохорова, Собчак, «Яблока», СПС… Поддержка в Калининграде у них была в два с лишним раза стабильно выше, чем в среднем по региону. Практически во всех регионах России региональные центры — это средоточие культурного, экономического потенциала. Выше доля среднего класса, людей более образованных, финансово независимых. Тех, кто менее зависим от государства, может сам себя обеспечить. Для них характерен больший уровень критического мышления, ближе либеральные установки. Среди этих слоев населения выше доля тех, кто поддерживает либерально-демократические силы. Но тут тоже всё очень условно. Могу ошибаться немного в данных, в 2018 году по региону Собчак получила 2%, а в Калининграде 4 с небольшим. Кто-то скажет, что и то, и другое — уровень погрешности. Но это всё равно статистически фиксируется.