Польша и Южная Корея договорились укрепить партнерство в сфере обороны

В 2022 году государства заключили договор о приобретении Польшей у Южной Кореи 180 танков K2 «Черная пантера» и самоходных гаубиц в версии K9A1. По данным Yonhap, в сделку также вошли легкие истребители FA-50 и реактивные системы залпового огня Chunmoo. Сумма контракта составила $44,2 млрд.