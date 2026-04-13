Польша и Южная Корея договорились укрепить партнерство в сфере обороны

Глава Южной Кореи Ли Чжэ Мён и польский премьер Дональд Туск договорились повысить уровень отношений между странами до всеобъемлющего стратегического партнерства, а также укрепить сотрудничество в сфере обороны, передает Yonhap.

Источник: РБК

Глава Южной Кореи Ли Чжэ Мён и польский премьер Дональд Туск договорились повысить уровень отношений между странами до всеобъемлющего стратегического партнерства, а также укрепить сотрудничество в сфере обороны, передает Yonhap.

Лидеры встретились 13 апреля на саммите в Сеуле. Это первый двусторонний визит премьер-министра Польши в Южную Корею за 27 лет, отмечает агентство.

«Я подчеркнул необходимость последовательного выполнения уже заключенного между нашими двумя странами рамочного соглашения, которое имеет важное значение для углубления и развития нашего сотрудничества в оборонной промышленности», — сообщил Ли Чжэ Мён на пресс-конференции по итогам саммита.

Он отметил, что Польша стала одним из пяти крупнейших торговых партнеров корейской республики среди государств Евросоюза. В свою очередь, Сеул также является главным неевропейским инвестором в Польше.

В 2022 году государства заключили договор о приобретении Польшей у Южной Кореи 180 танков K2 «Черная пантера» и самоходных гаубиц в версии K9A1. По данным Yonhap, в сделку также вошли легкие истребители FA-50 и реактивные системы залпового огня Chunmoo. Сумма контракта составила $44,2 млрд.

Польский министр обороны Мариуш Блащак тогда объяснил закупку вооружения тем, что стране важно развивать сухопутные, танковые войска и артиллерию.

В декабре 2025 года, сообщает агентство, Польша также подписала контракт на сумму около $4 млрд с ведущей южнокорейской оборонной компанией Hanwha Aerospace Co. на приобретение дополнительных батарей Chunmoo.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше