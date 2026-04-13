Ильсур Метшин: «Мы победили рынок незаконной рекламы»

Мэр Казани Ильсур Метшин высоко оценил работу ведомства, отметив, что город прошел путь от хаотичного размещения щитов до практически полного отсутствия нелегальных объектов. «Мы победили рынок незаконной рекламы. Это большой, системный труд. Однако серьезным вызовом остаются так называемые рекламомобили — транспортные средства, которые бросают на улицах в качестве стационарных рекламных носителей. Они создают визуальный шум и выглядят неэстетично, а качество предлагаемых услуг на них часто вызывает вопросы», — отметил Ильсур Метшин.