Ильсур Метшин: «Мы победили рынок незаконной рекламы»

В Казани удалось свести к минимуму число незаконных рекламных конструкций. По итогам прошлого года в городе зафиксирован лишь один случай самовольной установки щитов. Об этом на аппаратном совещании в исполкоме сообщил начальник управления наружной рекламы и информации Аскар Багаутдинов.
Мэр Казани Ильсур Метшин высоко оценил работу ведомства, отметив, что город прошел путь от хаотичного размещения щитов до практически полного отсутствия нелегальных объектов. «Мы победили рынок незаконной рекламы. Это большой, системный труд. Однако серьезным вызовом остаются так называемые рекламомобили — транспортные средства, которые бросают на улицах в качестве стационарных рекламных носителей. Они создают визуальный шум и выглядят неэстетично, а качество предлагаемых услуг на них часто вызывает вопросы», — отметил Ильсур Метшин.
За год выявлено 44 таких объекта, 18 из них уже демонтированы, по 16 направлены материалы для возбуждения административных дел, а 10 находятся в работе.
Помимо борьбы с незаконными объектами, управление ведет контроль за внешним видом и содержанием рекламных конструкций. Основные замечания касаются отсутствия подсветки, некачественной окраски и оклейки печатной продукцией. Также большое внимание уделяется состоянию остановочных навесов: все они должны быть чистыми, оборудованными актуальными схемами маршрутов и урнами. В рамках двухмесячника по благоустройству города усилен контроль за санитарным состоянием остановок.
В целом за прошлый год управлением было направлено 465 требований об устранении нарушений, что привело к снижению количества выявленных проблем на 35% по сравнению с прошлым годом.