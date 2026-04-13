Представитель КСИР назвал пиратством решение США о морской блокаде Ирана

Источник: РБК

Решение США о морской блокаде Ирана является пиратством, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Зольфагари.

«Ограничения, налагаемые Америкой на движение судов в международных водах, являются незаконным актом и признаком пиратства», — приводит его слова иранская гостелерадиокомпания IRIB. Тегеран исходит из того, что безопасность в Персидском заливе возможна либо для всех, либо ни для кого, добавил Зольфагари.

Кроме того, на фоне продолжающейся угрозы со стороны противников Иран намерен создать механизм постоянного контроля над Ормузским проливом.

Накануне Силы Центрального командования США (CENTCOM) заявили, что введут военно-морскую блокаду всего морского транспорта, входящего и выходящего из иранских портов, с 13 апреля в 10:00 по восточному времени (18:00 мск). В ответ на это в Иране американскую блокаду Ормузского пролива назвали обреченной на провал.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше