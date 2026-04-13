Что новый лидер Венгрии Петер Мадьяр говорил о России

В марте, на фоне скандала в Венгрии, связанного с возможным вмешательством Москвы и Украины в выборы, Петер Мадьяр написал открытое письмо посольству РФ в Венгрии. В обращении, которое он разместил в соцсетях 9 марта, политик призвал «российское руководство воздержаться от любого влияния на парламентские выборы и угроз в адрес венгров». Российская дипмиссия опровергла обвинения в манипуляции выборным процессом. Посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов заверил, что Москва, в отличие от руководства Евросоюза, уважает суверенитет Венгрии.