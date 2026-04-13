Что новый лидер Венгрии Петер Мадьяр говорил о России

На парламентских выборах в Венгрии победила оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. Политика знают как приверженца курсу Брюсселя, однако после выборов он уже заявил о готовности сесть за стол переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Рассказываем, что известно о позиции Мадьяра по отношению к России.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Агитируя за свою партию «Тиса» в предвыборной гонке, Петер Мадьяр выступал за сокращение отношений с Кремлем в пользу укрепления и расширения связей со странами Евросоюза, в том числе в энергетической сфере.

Мадьяр озвучивал планы по отказу от российских ресурсов, но не полностью, а в той мере, чтобы они оставались в качестве резервного варианта, напомнил в беседе с RTVI младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Артем Ильинский.

Политик упоминал строительство АЭС «Пакш-2», которое ведется «Росатомом» и подразумевает возведение двух энергоблоков с российскими реакторами. Сворачивание проекта будет невыгодно как Москве, так и Будапешту, но точная позиция Мадьяра по этому вопросу пока не известна.

В марте, на фоне скандала в Венгрии, связанного с возможным вмешательством Москвы и Украины в выборы, Петер Мадьяр написал открытое письмо посольству РФ в Венгрии. В обращении, которое он разместил в соцсетях 9 марта, политик призвал «российское руководство воздержаться от любого влияния на парламентские выборы и угроз в адрес венгров». Российская дипмиссия опровергла обвинения в манипуляции выборным процессом. Посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов заверил, что Москва, в отличие от руководства Евросоюза, уважает суверенитет Венгрии.

8 апреля кандидат на пост главы венгерского правительства Мадьяр, отвечая на вопрос журналистов российского канала РЕН ТВ о планах по сотрудничеству с Россией в случае победы в выборной гонке, сказал, что у него «нет времени на российскую пропаганду».

Уже после того, как стало известно, что «Тиса» победила на выборах, Петер Мадьяр сделал заявление о сотрудничестве с Россией в газете Népszava.

«Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится. <…> Мы будем вести переговоры», — приводит его слова «РИА Новости».

Политик отметил, что выстраивать дружеские отношения с Россией он не намерен, а вот продолжать экономические взаимовыгодные связи — да.

Лидер «Тисы» Петер Мадьяр также заявил, что на переговорах с Москвой не намерен отстаивать интересы Украины, сообщают «Вести».

Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. На избирательные участки пришли 5,8 млн человек. По итогам голосования партия «Тиса» Петера Мадьяра получила большинство мест в парламенте.

