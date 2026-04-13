Что новый лидер Венгрии Петер Мадьяр говорил о России

Агитируя за свою партию «Тиса» в предвыборной гонке, Петер Мадьяр выступал за сокращение отношений с Кремлем в пользу укрепления и расширения связей со странами Евросоюза, в том числе в энергетической сфере.
Политик упоминал строительство АЭС «Пакш-2», которое ведется «Росатомом» и подразумевает возведение двух энергоблоков с российскими реакторами. Сворачивание проекта будет невыгодно как Москве, так и Будапешту, но точная позиция Мадьяра по этому вопросу пока не известна.
В марте, на фоне скандала в Венгрии, связанного с возможным вмешательством Москвы и Украины в выборы, Петер Мадьяр написал открытое письмо посольству РФ в Венгрии. В обращении, которое он разместил в соцсетях 9 марта, политик призвал «российское руководство воздержаться от любого влияния на парламентские выборы и угроз в адрес венгров». Российская дипмиссия опровергла обвинения в манипуляции выборным процессом. Посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов заверил, что Москва, в отличие от руководства Евросоюза, уважает суверенитет Венгрии.
8 апреля кандидат на пост главы венгерского правительства Мадьяр, отвечая на вопрос журналистов российского канала РЕН ТВ о планах по сотрудничеству с Россией в случае победы в выборной гонке, сказал, что у него «нет времени на российскую пропаганду».
Уже после того, как стало известно, что «Тиса» победила на выборах, Петер Мадьяр сделал заявление о сотрудничестве с Россией в газете Népszava.
«Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится. <…> Мы будем вести переговоры», — приводит его слова «РИА Новости».
Политик отметил, что выстраивать дружеские отношения с Россией он не намерен, а вот продолжать экономические взаимовыгодные связи — да.
Лидер «Тисы» Петер Мадьяр также заявил, что на переговорах с Москвой не намерен отстаивать интересы Украины, сообщают «Вести».
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. На избирательные участки пришли 5,8 млн человек. По итогам голосования партия «Тиса» Петера Мадьяра получила большинство мест в парламенте.