ФСБ задержала экс-замглавы Магнитогорского металлургического комбината

В Магнитогорске сотрудниками УФСБ и СК по Челябинской области задержан бывший заместитель генерального директора по производству ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Павел Кравченко, пишет местное издание «Верстов. Инфо». Информацию об этом подтвердил источник РБК в правоохранительных органах.
50-летнего Кравченко подозревают по ч. 8 ст. 204 УК (коммерческий подкуп в особо крупном размере). Кроме того, был задержан 58-летний учредитель одной из коммерческих организаций Эдуард Новоселов по подозрению в посредничестве в коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 204.1 УК). У них прошли обыски.
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), основанный в 1932 году в Магнитогорске Челябинской области, является одним из крупнейших металлургических предприятий России. Комбинат входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии в России. ММК производит высокопрочные и износостойкие марки стали для обширных областей применения, а также металлопродукцию для автопрома, металлопрокат для строительной и судостроительной отраслей. Продукция комбината используется при производстве бытовой техники и товаров народного потребления, в упаковке и трубной промышленности, мото- и машиностроении.
В 2025 году ММК получил чистый убыток 14,8 млрд руб. при падении выплавки стали до минимума за десять лет. Производство снизилось на 9,2% относительно 2024 года, до 10,2 млн т. Годовая выручка группы упала на 20,6%, до 609,9 млрд руб.
По версии следствия, в 2021—2024 годах Кравченко, будучи директором по безопасности ММК, при посредничестве Новоселова не раз получал от представителя коммерческой организации денежные средства, иное имущество (строительные материалы и иные товарно-материальные ценности) за оказание содействия в заключении контрактов с ПАО «ММК».
30 марта замгендиректора ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» по производству Кравченко был уволен «по компрометирующим основаниям, а именно за осуществление действий, которые повлекли причинение имущественного ущерба организации и нарушение нормальных жизненных условий» жителей Магнитогорска. Руководство ПАО «ММК» оказывает содействие правоохранительным органам для установления всех обстоятельств дела.
В сентябре прошлого года было передано в суд уголовное дело против 57-летнего директора ООО «Бетон авто ресурс», его обвинили в задержке зарплат в течение более двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК). Как пишет «Верстов. Инфо», речь идет о Новоселове. По данным СК, с января по июль 2024 года директор ООО «Бетон Авто Ресурс» не платил более двух месяцев зарплату 18 сотрудникам. Задолженность превысила 5,9 млн руб.
«При этом у фигуранта имелась реальная возможность для выплаты заработной платы, а находившиеся в распоряжении денежные средства расходовались им на иные нужды организации, не являющиеся первоочередными, в том числе на личные цели», — сообщал СК.
Были арестованы два автомобиля обвиняемого стоимостью более 2,4 млн руб., а также имущество организации на сумму свыше 3,6 млн руб.
