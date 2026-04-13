ФСБ задержала экс-замглавы Магнитогорского металлургического комбината

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), основанный в 1932 году в Магнитогорске Челябинской области, является одним из крупнейших металлургических предприятий России. Комбинат входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии в России. ММК производит высокопрочные и износостойкие марки стали для обширных областей применения, а также металлопродукцию для автопрома, металлопрокат для строительной и судостроительной отраслей. Продукция комбината используется при производстве бытовой техники и товаров народного потребления, в упаковке и трубной промышленности, мото- и машиностроении.