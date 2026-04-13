Силы ПВО сбили семь воздушных целей в Севастополе

Семь воздушных целей сбили в Севастополе при отражении атаки ВСУ силами ПВО и Черноморского флота, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По предварительной информации, никто из людей не пострадал. Цели сбиты над морем в районе бухты Омега, мыса Херсонес и Северной стороны.
Развожаев напомнил, что при уничтожении целей на землю могут падать разгонные модули ракет ПВО и обломки беспилотников.
В результате атаки ВСУ в городе Грайворон Белгородской области пострадали мирная жительница и боец «Орлана».
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают