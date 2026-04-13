Совбез России счел блокировку Ормузского пролива угрозой странам региона

Блокировка Ормузского пролива на три месяца и более поставит продовольственную безопасность стран региона по угрозу. В зоне риска находятся Египет, Иордания и Саудовская Аравия, считает заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Масленников.
«В зоне риска прежде всего находятся: Саудовская Аравия, в которую 70% импорта продуктов питания поступает указанным морским путем. Иордания, где также фиксируется рост цен на продукты питания, который может потенциально приобрести галопирующий характер», — заявил он (цитата по ТАСС).
Кроме того, по словам Масленникова, ситуация в регионе угрожает и Египту, «в котором с февраля 2026 года наблюдается последовательное ослабление национальной валюты, заметно сократились валютные поступления в бюджет страны от эксплуатации Суэцкого канала».
Накануне Силы Центрального командования США (CENTCOM) заявили, что введут военно-морскую блокаду всего морского транспорта, входящего и выходящего из иранских портов, с 13 апреля в 10:00 по восточному времени (18:00 мск). В ответ на это в Иране американскую блокаду Ормузского пролива назвали обреченной на провал.
