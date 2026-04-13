При атаке дрона на автомобиль в Курской области пострадал мужчина

Мужчина пострадал при атаке украинского беспилотника на автомобиль в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«Сегодня рано утром на автодороге около деревни Викторовка Рыльского района вражеский дрон атаковал автомобиль. В результате ранен 47-летний мужчина», — написал он в своем телеграм-канале.
По словам главы области, мужчину отправили в Курскую областную больницу с множественными осколочными ранениями в области головы и шеи, левой руки и ноги, а также акубаротравмой (контузией).
11 апреля, после начала пасхального перемирия между Россией и Украиной, украинский дрон атаковал заправку в городе Льгове Курской области. Три человека, включая годовалого ребенка, пострадали. Ребенок получил осколочное ранение головы, его мать — акубаротравму.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.