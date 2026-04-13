«Вся Европа вздохнула с облегчением». ИноСМИ о смене власти в Венгрии

The Economist (Великобритания).
Нелиберальная демократия, которую исповедовал г-н Орбан, сделала его героем для популистских консерваторов по всей Европе и в американском движении MAGA. Его поражение служит предупреждением для других популистских партий — от «Национального объединения» во Франции до «Альтернативы для Германии» — о том, что им не суждено бесконечно расти в популярности. Это также удар по Дональду Трампу, который за день до выборов заявил о своей поддержке, пообещав использовать «всю экономическую мощь» Америки для помощи Венгрии, если победит «Фидес».
The Times (Великобритания).
Падение Орбана — это не просто практическая неудача для Трампа. Оно ставит под сомнение центральный принцип всей европейской стратегии его правительства: идею о том, что старый континент сгнил и пришел в упадок под властью гиперлиберальной правящей клики и должен быть спасен от самого себя путем «культивирования сопротивления» со стороны националистических и реакционных сил, таких как «Фидес». По всей Европе правые популисты либо дистанцируются от Трампа, либо страдают от ассоциации с его брендом.
Будучи авторитарным лидером, редко встречавшим диктатора, который ему бы не нравился, Орбан стал заклятым врагом Европейского союза, человеком, больше стремившимся вести дела с Владимиром Путиным в Москве, чем сотрудничать со своими европейскими коллегами.
Преемник Орбана, Петер Мадьяр, пообещал более тесные связи с ЕС. Ожидается, что в качестве нового премьер-министра он будет более открытым и активным членом ЕС, даже если внутриполитическое давление в конечном итоге может ограничить его готовность сотрудничать с Брюсселем.
The New York Times (США).
Господин Мадьяр и его партия «Тиса» заняли более дружественную позицию по отношению как к Европейскому союзу, так и к НАТО. Пока шло голосование, он указал на то, что выборы проходят в годовщину референдума 2003 года, на котором Венгрия высказалась за вступление в Евросоюз, — это могло быть сигналом, что он намерен порвать с неприязнью Орбана к Брюсселю. В самом ближайшем будущем, как ожидается, новое руководство расчистит путь для кредита Украине в размере €90 млрд, который уже несколько недель заблокирован из-за возражений Орбана.
Однако и сам Мадьяр относится к некоторым европейским мерам со скепсисом. В то время как Евросоюз стремится сократить энергетическую зависимость от России, он заявил, что Венгрии хотя и следует избавляться от этой зависимости, но российские поставки должны оставаться запасным вариантом. Его партия также выступила против некоторых готовящихся изменений в миграционной политике.
Politico (США).
Поражение Орбана — это безусловный удар по политике в стиле MAGA и наглядное напоминание о том, что даже хорошо отлаженная система так называемой «нелиберальной демократии» имеет свои пределы. Президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс вложили в сохранение орбанизма личный авторитет и политический капитал, в том числе отправив Вэнса в Венгрию агитировать за премьера в последние дни предвыборной кампании. Результат стал серьезным поражением для Белого дома и унижением для его лучшего друга в Европе.
Но, как ни странно это может прозвучать, самый резонансный сигнал из Будапешта адресован демократам. Потому что отстранение Орбана знаменует собой новый триумф особой модели разрушительной политики: модели, где кандидаты-реформаторы создают новые партии, взрывая старые, и выигрывают выборы, делая традиционные политические структуры устаревшими. Венгерский политик Петер Мадьяр, лидер антиорбановской партии «Тиса», — очередной победитель этого образца. Среди противников Трампа в Америке нет ни одной сопоставимой фигуры.
Spiegel (Германия).
Орбан принял поражение, и вся Европа вздохнула с облегчением. Фридрих Мерц, Эмманюэль Макрон и даже союзница Орбана Джорджа Мелони поздравили победителя выборов в Венгрии быстрее, чем это обычно бывает. Причина понятна: Венгрия неоднократно парализовала работу ЕС, и все надеются, что с приходом Мадьяра политика блокад наконец прекратится. Это особенно касается политики в отношении Украины, где Орбан в настоящее время блокирует важный кредит на €90 млрд и новый пакет санкций против России.
Для европейских правых поражение Орбана на выборах стало историческим фиаско. Весь теоретический фундамент — достижение культурной гегемонии и построение «нелиберальной демократии» — считался образцом для крайне правых сил. Это проект после 16 лет у власти был отвергнут избирателями, и дело Орбана осталось незавершенным.
El País (Испания).
Это были 16 лет коррупции и демократического упадка, в течение которых ультраконсервативный премьер-министр превратился в самого проблемного партнера Евросоюза. Ни вмешательство Москвы или Вашингтона в выборы, ни поддержка мировых лидеров ультраправого толка не смогли спасти венгерского лидера в его самый тяжелый час. Питер Мадьяр, адвокат, вышедший из рядов самой партии Орбана, сумел сделать то, чего не удалось ни одному другому кандидату: он расколол систему, которая казалась неприступной, и выбил самого опытного лидера ЕС из его крепости.
Эти выборы были критически важными как для Евросоюза, так и для его противников. Для Брюсселя поражение Орбана — это победа. Пал знаменосец борьбы против либеральной Европы, который открыто ставил своей целью взорвать изнутри европейскую интеграцию и подорвать демократические ценности ЕС. Премьер-министр страны с населением 9,5 млн человек (всего 2,1% населения Союза) на протяжении последних лет блокировал ключевые европейские инициативы и использовал право вето как инструмент шантажа. Теперь он больше не будет сидеть за столом Европейского совета. Камень, мешавший единству Европы, по крайней мере на данный момент, нейтрализован.
France 24 (Франция).
Умелый коммуникатор — как в социальных сетях, так и в ходе предвыборной кампании — 45-летний консерватор пообещал перемены, поклявшись демонтировать «кирпичик за кирпичиком» всю политическую систему Орбана, с которой он до недавнего времени был тесно связан.
Люди, лично знающие Мадьяра, говорят, что он перфекционист с вспыльчивым характером, но готовый извиниться за свои недостатки.
В течение последних двух лет он почти без перерыва ездил по стране, обещая обуздать коррупцию и улучшить государственные услуги, что вывело его партию «Тиса» — сочетание слов «уважение» и «свобода» — на первое место в опросах общественного мнения.
Мадьяр пообещал бороться с коррупцией, улучшить государственные услуги, такие как здравоохранение, и провести реформы, необходимые для разморозки миллиардов евро из фондов ЕС, предназначенных для Венгрии. Во внешней политике он поклялся сделать страну надежным союзником по НАТО и членом ЕС, одновременно критикуя Россию, с которой Орбан стремился к тесным связям.
Однако, как и Орбан, Мадьяр также отвергает поставки оружия в Украину и выступает против быстрой интеграции страны в ЕС, хотя и не разделяет враждебной риторики Орбана в отношении Киева.
Al Jazeera (Катар).
Поражение Орбана будет иметь серьезные последствия не только для Венгрии, но и для всего Европейского союза, Украины и далеко за их пределами. Скорее всего, это положит конец враждебной роли Венгрии внутри ЕС и, возможно, откроет путь для предоставления Украине, пострадавшей от войны, кредита в €90 млрд ($105 млрд), который до сих пор блокировал Орбан.
Поражение Орбана также в перспективе может в перспективе привести к выделению Венгрии средств от ЕС, которое Брюссель приостановил из‑за того, что Орбан, по их оценкам, подрывал демократические стандарты. Уход Орбана также лишит президента России Владимира Путина его главного союзника в ЕС и вызовет шок в западных правых кругах, включая последователей Дональда Трампа из движения MAGA.
Le Temps (Швейцария).
Венгрия стояла перед выбором между авторитаризмом и демократией, между ориентацией на Москву или Брюссель. Это был важнейший вопрос, оказавшийся мощной мобилизующей силой. И ощутимой. Результаты выборов показали: большинство венгров больше не хотят «нелиберальной демократии», которую отстаивал Виктор Орбан, и сговора с Россией. Для Владимира Зеленского, который, вопреки своей воле, изображен на многочисленных предвыборных плакатах, это столь же глубокое облегчение. Теперь Киев должен быстрее получить финансовую поддержку ЕС.
Петер Мадьяр, бывший член партии «Фидес», остается консерватором. Хотя он, безусловно, способен улучшить отношения с Брюсселем, он не проявляет никакой открытости в деликатных вопросах, особенно в вопросах миграции и социальных проблем. Его позиция по отношению к России и Украине также остается нерешительной. Некоторые голосовавшие в воскресенье были скорее против Орбана, чем за Мадьяра. Петеру Мадьяру еще многое предстоит доказать. Но, что бы ни случилось, он останется человеком, которому удалось свергнуть Виктора Орбана после шестнадцати лет пребывания у власти.
«Страна» (Украина).
Поражение Орбана — это поражение Дональда Трампа в битве с европейскими леволиберальными элитами и в целом с Европейским Союзом. Трамп открыто поддержал Орбана, который был для него важнейшим союзником с точки зрения влияния на внутренние дела Евросоюза в рамках концепции полного подчинения Европы Вашингтону. Теперь этот союзник потерян, и элиты ЕС упрочили свое положение в противостоянии с Трампом.
Смена власти в Венгрии увеличит вероятность разблокировки кредита Украине. Или как минимум создаст впечатление у украинских властей, что с кредитом уже почти все решено.
И это уменьшит и без того небольшие шансы на то, что Киев согласится с требованиями РФ и США о выводе войск из Донецкой области. А значит, война будет затягиваться и дальше, создавая риски перерастания в войну РФ с Европой. Если только и Москва, и ЕС не смогут в ближайшее время изменить свой стратегический курс по отношению друг к другу.
Rzeczpospolita (Польша).
Ставку в этой игре два недели назад четко сформулировала во время «Марша патриотов» в Будапеште лидер французской крайне правой партии Марин Ле Пен. Она заявила, что победа «Фидес» запустит цепную реакцию, которая позволит ее политической семье прийти к власти не только во Франции, но и в Польше, Испании и Италии, где в 2027 году пройдут парламентские выборы. По ее словам, это также приведет к тому, что противники европейской интеграции получат в Совете ЕС квалифицированное большинство и смогут быстро демонтировать саму интеграцию.
Однако теперь произошло прямо противоположное. Лидер партии «Тиса» Питер Мадьяр продемонстрировал, что даже в стране с настолько глубоко укоренившимся контролем режима над политическими механизмами можно одержать победу на выборах. Если предварительные результаты подтвердятся, Венгрия в ближайшее время изменится до неузнаваемости.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.