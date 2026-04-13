В СБ заявили о переходе Европы на удобрения из России

Ранее газета Financial Times писала, что война на Ближнем Востоке может спровоцировать мировой продовольственный кризис. По данным издания, удары по региону нарушили производство карбамида (мочевины) на Ближнем Востоке — самого распространенного азотного удобрения. Вместе с этим нехватка газа вынудила производителей удобрений в Южной Азии сократить объемы производства. Из 2,1 млн т карбамида, которые обычно отправляются на экспорт за две недели, около половины поставок оказались нарушены, говорится в статье.