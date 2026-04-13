В СБ заявили о переходе Европы на удобрения из России

Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Масленников заявил, что из-за ближневосточного конфликта европейские аграрии вынуждены переключаться на удобрения из Северной Африки, Северной Америки и России, сообщает ТАСС.
При этом, по словам Масленникова, блокада Ормузского пролива сроком на три месяца может создать прямую угрозу продовольственной безопасности в первую очередь Саудовской Аравии, Иордании и Египту.
Он также предупредил, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке внешние деструктивные силы могут попытаться искусственно подорвать продовольственную безопасность России. Тем не менее, подчеркнул замсекретаря Совбеза, Россия находится в достаточно сильной позиции для наращивания поставок продовольствия в страны Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки.
«Текущая ситуация, с одной стороны, создает риски продовольственной безопасности Российской Федерации, а с другой — открывает долгосрочные перспективы для российских агропроизводителей», — заключил Масленников.
Ранее газета Financial Times писала, что война на Ближнем Востоке может спровоцировать мировой продовольственный кризис. По данным издания, удары по региону нарушили производство карбамида (мочевины) на Ближнем Востоке — самого распространенного азотного удобрения. Вместе с этим нехватка газа вынудила производителей удобрений в Южной Азии сократить объемы производства. Из 2,1 млн т карбамида, которые обычно отправляются на экспорт за две недели, около половины поставок оказались нарушены, говорится в статье.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.