В СБ заявили о переходе Европы на удобрения из России

Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Масленников заявил, что из-за ближневосточного конфликта европейские аграрии вынуждены переключаться на удобрения из Северной Африки, Северной Америки и России, сообщает ТАСС.

Источник: РБК

При этом, по словам Масленникова, блокада Ормузского пролива сроком на три месяца может создать прямую угрозу продовольственной безопасности в первую очередь Саудовской Аравии, Иордании и Египту.

При этом, по словам Масленникова, блокада Ормузского пролива сроком на три месяца может создать прямую угрозу продовольственной безопасности в первую очередь Саудовской Аравии, Иордании и Египту.

Он также предупредил, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке внешние деструктивные силы могут попытаться искусственно подорвать продовольственную безопасность России. Тем не менее, подчеркнул замсекретаря Совбеза, Россия находится в достаточно сильной позиции для наращивания поставок продовольствия в страны Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки.

«Текущая ситуация, с одной стороны, создает риски продовольственной безопасности Российской Федерации, а с другой — открывает долгосрочные перспективы для российских агропроизводителей», — заключил Масленников.

Ранее газета Financial Times писала, что война на Ближнем Востоке может спровоцировать мировой продовольственный кризис. По данным издания, удары по региону нарушили производство карбамида (мочевины) на Ближнем Востоке — самого распространенного азотного удобрения. Вместе с этим нехватка газа вынудила производителей удобрений в Южной Азии сократить объемы производства. Из 2,1 млн т карбамида, которые обычно отправляются на экспорт за две недели, около половины поставок оказались нарушены, говорится в статье.

Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше