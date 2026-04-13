Над Череповцом уничтожили три беспилотника

Силами Минобороны уничтожены два БПЛА над Череповцом и еще один — вблизи городской промышленной площадки, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
По его словам, ситуация находится под контролем оперативных служб. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности.
Минувшей ночью средства ПВО перехватили 33 беспилотника самолетного типа над территорией российских регионов. БПЛА сбили над Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областями и Крымом.
В результате атаки ВСУ в городе Грайворон Белгородской области пострадали мирная жительница и боец «Орлана».
