Киев заявил о готовности нормализовать отношения с Венгрией

Украина рассчитывает, что смена власти в Венгрии по итогам прошедших парламентских выборов, приведет к нормализации отношений двух стран. Об этом заявил глава украинского МИДа Андрей Сибига в Facebook (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).
«Рассчитываем, что и в политическом измерении, не только консульском, результаты выборов приведут к нормализации отношений. Украина готова работать над достижением такой цели», — написал министр.
Однако он призвал украинцев придерживаться реалистичных ожиданий.
«Впереди кропотливая, прагматичная и спокойная работа по поиску точек соприкосновения, восстановлению общего уважения и воплощению общих прагматических интересов», — пояснил Сибига.
По его словам, народы двух стран заслуживают того, чтобы пройти этот путь, и Киев со своей стороны будет работать над восстановлением добрососедства в интересах обоих государств и Европы в целом.
«Выбор венгерского народа показал стремление наших соседей жить в мире, безопасности и процветании — жить в действительно независимой Венгрии, которая является частью объединенной и свободной Европы, а не зоной влияния Москвы, пространством беззакония и устрашения», — заявил Сибига.
Власти Украины и Венгрии в последние годы нередко обменивались претензиями. Они касались как предоставления помощи Киеву, так и проблемы закарпатских венгров, а также поставок по трубопроводу «Дружба». В очередной раз отношения двух стран обострились после задержания в Венгрии группы инкассаторов, перевозивших деньги и золото Ощадбанка.
Ведомство также отменило ранее выданные гражданам Украины рекомендации воздерживаться от поездок в Венгрию. Сибига объяснил это решение тем, что избирательная кампания, которая была «переполнена манипуляциями по Украине», закончилась, «а значит, потеряли свою остроту и повышенные риски провокаций, из-за которых вводились эти ограничения».
Парламентские выборы в Венгрии прошли накануне, 12 апреля. После обработки 98,9% голосов оппозиционная «Тиса» получает 138 мест в парламенте, что дает ей конституционное большинство, а правящий альянс ФИДЕС-ХДНП — только 55 мест. Еще шесть мест достаются партии «Наша страна».
Действующий премьер Венгрии Виктор Орбан признал поражение и пообещал «не сдаваться». Он назвал результаты парламентских выборов «понятными и болезненными» для ФИДЕС, но пообещал «продолжать служить нашей стране и венгерской нации».
Президент Украины Владимир Зеленский в числе других лидеров поздравил «Тису» с победой. Он отметил, что Киев всегда стремился к добрососедским отношениям со всеми странами Европы и готов развивать сотрудничество с Венгрией.
Politico, однако, писала, что, хотя Украина и «выиграла» от победы «Тисы», она имеет «горький привкус». Вероятный будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что выступает против отправки венгерского оружия или денежных средств в Киев, а также против ускоренного вступления Украины в ЕС, поясняло издание. Вместе с тем, Будапешт, вероятно, согласится на предоставление Киеву кредита в размере €90 млрд, ранее заблокированного Орбаном, для поддержания хороших отношений с Брюсселем, говорится в статье.
Мадьяр, комментируя слова Орбана, что «Тиса» в случае победы на выборах сформирует «проукраинское правительство», заявил, что «никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии», «все хотят провенгерского». Он выразил готовность к переговорам с Москвой в случае необходимости.