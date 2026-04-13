Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Трамп признал, что США могут увязнуть при эскалации конфликта в Иране

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал, что эскалация конфликта в Иране может привести к тому, что Вашингтон увязнет на Ближнем Востоке, сообщает колумнист газеты Washington Post, писатель Дэвид Игнатиус со ссылкой на чиновников из администрации американского лидера.

Источник: Reuters

Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром 12 апреля глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что страны не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров, и делегация Штатов вернется домой без сделки.

«Как сообщается, Трамп признал, что наземное наступление или другая военная эскалация могут привести к тому, что США увязнут (в затруднительной ситуации — ред.). До Белого дома дошло, что, как и предупреждали критики, войны на Ближнем Востоке начинать легко, но прекращать — трудно», — говорится в статье Игнатиуса.

Ссылаясь на источники, колумнист сообщает, что Вашингтон рассматривает три возможных варианта развития событий: свержение правительства в Тегеране, приход к власти нового лидера, который пересчет так называемый в окружении Трампа «золотой мост» в «новое будущее» для страны, или, наконец, попытку властей Ирана прорвать морскую блокаду или нанести иные удары с целью принудить США к дальнейшим уступкам.

Кроме того, согласно статье, американская сторона ожидает продолжения контактов между Вашингтоном и Тегераном. Отмечается, что они будут проходить все так же при помощи пакистанских посредников.

Трамп 12 апреля заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил американским ВМС отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше