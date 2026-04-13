СМИ: Трамп признал, что США могут увязнуть при эскалации конфликта в Иране

Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром 12 апреля глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что страны не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров, и делегация Штатов вернется домой без сделки.
«Как сообщается, Трамп признал, что наземное наступление или другая военная эскалация могут привести к тому, что США увязнут (в затруднительной ситуации — ред.). До Белого дома дошло, что, как и предупреждали критики, войны на Ближнем Востоке начинать легко, но прекращать — трудно», — говорится в статье Игнатиуса.
Ссылаясь на источники, колумнист сообщает, что Вашингтон рассматривает три возможных варианта развития событий: свержение правительства в Тегеране, приход к власти нового лидера, который пересчет так называемый в окружении Трампа «золотой мост» в «новое будущее» для страны, или, наконец, попытку властей Ирана прорвать морскую блокаду или нанести иные удары с целью принудить США к дальнейшим уступкам.
Кроме того, согласно статье, американская сторона ожидает продолжения контактов между Вашингтоном и Тегераном. Отмечается, что они будут проходить все так же при помощи пакистанских посредников.
Трамп 12 апреля заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил американским ВМС отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход.