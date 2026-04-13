Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Россией сбили 33 украинских беспилотника. Военная операция, день 1510-й

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 33 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. Беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областей и республики Крым. В Грайвороне Белгородской области в результате детонации беспилотника мирная жительница получила касательное осколочное ранение и баротравму. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

10:10 Украинский гарнизон в селе Татьяновка под Святогорском лишен путей снабжения за счет продвижения российских сил, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в интервью «Вестям».

9:33 ~Освобождение Дибровы~ позволило ВС РФ выйти на новый плацдарм в районе канала Северский Донец — Донбасс, сообщил Денис Пушилин.

9:10 Politico: Киеву не стоит всецело радоваться победе Петера Мадьяра на выборах в Венгрии — он хочет поддерживать хорошие отношения с Брюсселем и, вероятно, разблокирует кредит на €90 млрд Украине, но одновременно с этим он выступает в оппозиции к ней по другим ключевым темам.

8:47 Участок у Купянска Харьковской области стал самым успешным у ВС РФ на минувшей неделе, где российские военные Западной группы взяли под контроль обширный участок, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

8:37 Доверие Москвы к Украине и ее западным гарантам серьезно подорвано, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

8:22 Дрон ВСУ сдетонировал в Грайвороне Белгородской области, мирная жительница получила касательное осколочное ранение и баротравму, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

8:10 ? Минобороны: российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 33 украинских БПЛА.

Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областей и Республики Крым.

8:00 Сегодня 1510-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
