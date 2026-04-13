TNI: гарантии безопасности Запада мешают заключению мира на Украине

Западные гарантии безопасности для Украины «разбиваются» о четыре основных препятствия, говорится в статье.
Предложение Британии и Франции о вводе европейских войск на Украину лишь обострили настороженность Москвы относительно развития событий по окончании боевых действий и охладили ее желание идти на уступки. Несмотря на истощение обеих сторон, Россия, по мнению Умланда, настроена на достижение превосходства на поле боя и заключение мира на своих условиях.
По мнению автора, это только намерения, сценарии и обещания, которые могут повысить безопасность Украины лишь отчасти. Планы Запада не включают ни ускорение интеграции Украины в международные структуры, ни существенное усиление ее оборонного потенциала. В них нет никакой организационной основы, подобной НАТО, которая могла бы подкрепить письменные гарантии, сетует автор. А без ощутимой системной и материальной поддержки ни Киев, ни Москва не будут воспринимать западные гарантии всерьез.
А ценность любых гарантий, как подчеркивает Умланд, будет зависеть от реальных событий, а не от зафиксированных на бумаге обязательств. Чем сложнее окажется ситуация на Украине по окончании боевых действий — в военном, экономическом и международном плане, — тем выше вероятность новой эскалации и требования Киева о выполнении обещанных гарантий.
Учитывая склонность США к конфликтам с союзниками и сотрудничеству с Россией, европейские лидеры стали с подозрением относиться к заверениям Вашингтона о готовности помочь в реализации будущих гарантий безопасности.